▲ 新北拚防疫也拚市政，林口寶斗厝溪護岸坍塌修復完工。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

防疫期間，市政建設不停歇，2019年10月米塔颱風造成林口區寶斗厝溪沿線3處護岸坍塌毀損，新北農業局防疫不忘本業，仍積極辦理復建工程，於6日汛期前修復完成，讓市民安心。

農業局指出，寶斗厝溪發源於林口丘陵臺地，順勢由東南向西北流入臺灣海峽，為林口區重要的排水系統，沿線農民種植季節蔬菜、水果及竹筍等作物，2019年米塔颱風造成沿線3處護岸坍塌、農地毀損及河道淤積，影響排水功能，為維護市民生命財產安全，市府立即規劃復建工程。

▲ 林口寶斗厝溪旁農田。

農業局表示，颱風豪雨侵襲導致溪床嚴重刷深、護岸坍塌及河道淤積，除修復護岸及整理河道淤積外，亦配合現地需求新設固床工，保護溪床及減緩縱向刷深力道。工程位置分散且聯外道路狹小，機具車輛進出施作不易，經施工團隊努力克服施工動線不佳等困難，且在防疫期間，施工不停滯，6日汛期前如期完工。

嘉寶里長黃建邦表示，2019年颱風造成寶斗厝溪多處災害，原本擔心在防疫期間，無法在汛期前修復完成，還好市府團隊拚防疫也拚市政，現在已經修復完成了，里民皆非常感謝市府團隊，讓市民生命財產獲得保障。

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