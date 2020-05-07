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平溪路燈包玻璃紙漫灑紅光　保護螢火蟲繁殖求偶綠光閃亮亮

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▲ 平溪路燈包玻璃紙漫灑紅光 保護螢火蟲繁殖求偶綠光閃亮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 平溪路燈包玻璃紙漫灑紅光，保護螢火蟲繁殖求偶綠光閃亮亮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

走訪平溪可發現老街外圍的路燈，陸續包上了紅色玻璃紙，新北市農業局為了保護螢火蟲，透過生態專家至新北螢火蟲棲地宣導相應作為，其中平溪區公所經指導後，每年於螢火蟲主要繁殖時節，將螢火蟲常出沒之山徑路燈包上數層紅色玻璃紙，避免路燈光頻干擾牠們求偶行為。

農業局盤點新北全區螢火蟲現蹤地，平溪螢火蟲豐度為新北之首，涵蓋區域包括平溪、十分、菁桐老街外圍附近之山徑、臺灣煤礦博物館、平湖森林遊樂區、望古農路及火燒寮農路等區段，也因此肩負保育螢火蟲重責大任。

▲ 平溪路燈包玻璃紙漫灑紅光 保護螢火蟲繁殖求偶綠光閃亮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 平溪路燈包玻璃紙，道路漫灑紅光。

螢火蟲專家吳加雄博士表示，紅色光頻對螢火蟲求偶行為干擾最少，能有效降低對螢火蟲傷害，也不會影響夜間用路人行車或走路安全。特別提醒賞螢民眾所用的手電筒，請將光源照向路面與自己，切勿直接照向螢火蟲，此外白光LED燈泡的手電筒無法以紅色玻璃紙轉換為紅色光頻，請改用手遮擋至少一半的光源，減少發光面積。

農業局長李玟表示，螢火蟲是生態環境重要指標，光害和環境變化，都會影響到螢火蟲生存，尤其喧嘩、捕捉或燈光對螢火蟲干擾最大。新北市著力於推展友善耕作，推動友善田園區域計畫，善待土地的政策讓環境生態指標的螢火蟲在全市逐年增加。

李玟說，除了春螢的保育外，近年也積極為人工飼育的秋螢找尋合適棲所，去年在文山農場透過改善邊坡、吸引有益昆蟲駐足營造友善環境，使7000隻秋螢野放後得以繁衍。市府將持續投入螢火蟲復育，讓螢光點點成為友善生態的最佳風景。

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