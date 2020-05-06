改裝幼童車被罰到怕！舊車換新牌躲稽查　新北警一眼揭穿爛把戲

▲業者改裝學幼童車後又換新牌想躲避稽查。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



記者陳豐德／新北報導

新北市警方108年度針對學幼童車擴大稽查，並持續追蹤列管車的違規車輛，沒想到有業者在被查獲「改裝座椅」、「未核備」等違規後，就向監理機關申請換牌，想投機藉此躲避查緝，不料業者沒想到舊車領新牌照反引起警方注意，最後徒勞一場，市警局已函請市府裁罰，並持續列入車牌辨識系統加強稽查。

新北市警方自108年9月份擴大學幼童車稽查後，109年度相關稽查案件已無發現車體及川字座椅改裝等影響主體安全情事；統計108年9月至109年4月，新北市警方共稽查5223輛次，舉發交通違規311件、函請教育局及監理單位辦理複查204輛次；108至109年列管20部重複違規車輛之中，僅12部於109年度有再犯情形，違規情形已有大幅改善。

警方指出，仍有部分頑劣業者想挑戰公權力，某業者的自小客車在108年9、10月份分別被查獲改裝座椅、未核備等違規，10月間竟向公路監理機關以「遺失損毀號牌」申請換牌，於12月再被查獲無職業駕照；隔年2月第4度查獲無職業駕照、超載、未核備等，最後仍被警方識破開罰。

新北警呼籲業者勿心存僥倖，警方將持續於學校周邊及熱點實施稽查，針對有超載、車色不符及無職業駕照等行為加強稽查。在此呼籲業者為免被稽查處罰，應主動向主管機關申請核備，同時乘載人數務須在限額之內、聘雇職業司機需具備職業駕照等；家長們及學校亦應共同重視接送學子們的就學情況，一同為安全把關。

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