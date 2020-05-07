紓困經費1.5兆！「發3600元消費券」約858億…省1兆　網嘆：這次真的笑話

▲紓困專案申請引發不少民怨。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣防疫工作進入紓困階段，卻因為申請程序繁瑣掀起民怨，甚至被抨擊是在「刁難人民」。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「1兆元紓困金VS858億元消費券？」指出紓困經費約1.5兆，消費券經費約858億元，「算起來應該每個人，可以領4萬元酷碰券或消費券或紓困金，這樣內需就起來了。」

這位網友文中直呼搞不懂，「1兆元紓困金，跟858億元消費券」，算起來每個人領4萬元的酷碰券／消費券／紓困金，這樣內需就起來了，「符合紓困就紓困金，不符合的就酷碰券或消費券。」

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另外，也有網友表示，這次紓困經費1.5兆，但若全民發3600元消費券，據之前的資料顯示，經費也只要大約858億，如果發1萬元消費券則是2300億，似乎怎麼樣都比紓困經費划算，「沒錢生活的、生活貧困的，拿了消費券去買生活日用品，就是紓困；生活過得去的，拿去買平常捨不得買的，就是刺激經濟。」

▲有人認為，發消費券的預算比紓困案還少，質疑為何不用消費券就好。（示意圖／記者賴映秀攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「紓困不等於振興」、「858億=債留子孫，一兆=errr……」、「1兆5百億就算了，還搞到社會對立一團亂」、「當初的研究跟大家說，拿去買生活日用品的太多，消費券無效，但是板上隨便調查一下，當年消費券怎麼用，都跟研究相反。」

還有網友大嘆，「這次紓困真的是笑話，紓困到一堆飯店倒閉，都要溺死了，還在選擇要給誰救生圈，選到最後人死光了，救生圈還在手上」、「紓困個X，慢就算了，該補助的領不到，有錢有閒的整天在公所排隊」、「消費券效果不好，所以呢？景氣差的時候哪個政策是有效的？救急不救緩啊！」