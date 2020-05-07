大賣場鼻祖級存在！當年一卡在手「走路都有風」...1規定掀全網回憶殺

▲美式賣場好市多只要到了假日購物人潮總是擠爆店面。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）自1997年進駐台灣以來，以優惠大分量的特色深受不少人喜愛，不過在此之前，台灣就有大賣場進駐，可以說是「鼻祖級」的存在，它就是荷蘭商「萬客隆（Makro）」。就有網友指出，「當年有萬客隆會員卡，在同學之間超神氣」、「走路都有風」！

近日一名網友在PTT上發文，詢問「去過萬客隆的都幾歲了」，並指出萬客隆可算是台灣大賣場的始祖，「還有個霸氣規定，12歲以下小孩不得入場，當年有萬客隆卡都走路有風，比咖死扣（好市多）還囂張。」

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▲萬客隆的會員卡。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文PO出後掀起回憶殺，網友紛紛表示，「烤全雞很搶手」、「大賣場始祖 小時候不懂事家人帶去逛過」、「有在萬客隆打工過，關店下班還會播放費玉清的晚安曲」。

還有不少人對限制兒童入場很有感，因為「場內隨時有推高機在作業放貨物，太小的進去會危險」，不過並不是限制年紀，而是身高120以下不得進入，「以前為了湊到120公分爸媽在鞋子上塞東西」、「小時候都在停車場等，不准進去」、「小時候老爸帶我去，結果竟然是讓我一個人睡在車上他跑」、「來不及去就倒了 因為還沒滿12歲」、「以前為了超過入口的身高計，都踮腳尖跟爸媽進去XD」。

萬客隆（Makro）是一間荷蘭品牌大賣場，於1989年進入台灣，在桃園八德設立第一家店，是台灣最早的量販店，以自助式批發倉儲模式運作。萬客隆曾紅極一時，一度擁有12家分店，但在經營14年之後，於2003年3月突然宣佈停止營業，令不少民眾錯愕。