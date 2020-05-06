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逛好市多驚見一堆「空鞋盒」...她傻眼：是被順走了嗎？內行揭真相

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▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美式賣場好市多結賬隊伍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）除了食品雜貨外，還設有鞋區供民眾挑選，受到不少消費者喜愛。不過有網友在逛賣場時，發現很多鞋盒都是空的，而防盜條碼貼在空盒上方，讓她不禁疑惑，該不會都是被「直接穿走的？」，引發熱烈討論。

有網友近日在臉書社團《COSTCO 好市多消費經驗分享區》PO文，稱「今天買了這雙鞋，在找鞋號的當下，發現幾個鞋盒裡面都是空的」，疑惑空盒裡的鞋「是都被幹走了嗎」。貼文隨即引發熱議，不少人表示「該不會是被直接穿走吧」、「很扯...穿走的人不怕腳爛掉嗎」。

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▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）

▲購物的民眾。（圖／記者蕭筠攝）

不過有網友認為，之所以現場會留下多個空盒，很可能是因為客人不想要鞋盒，「應該是不想要盒子，拿回家還是要丟掉」、「很多人騎車的不會要盒子」、「不愛拿盒子⋯⋯超級佔位子的」、「鞋子上有綁條碼，應該不關盒子的事」、「結帳不需要盒子」。

但也有人指出，「即便不要鞋盒是否可以順手拿去櫃台，結帳完請櫃台丟或自己回收，留在現場感覺增加別人的困擾及不便」、「是不是被幹走不知道，但買鞋一定要打開檢查，買過裡面二隻裝不同號的，還要換，麻煩死了」。

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