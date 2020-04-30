好市多神皂用完…空殼別丟！現成面紙盒「裝衛生紙剛好」　網讚：超有質感

▲原PO把好市多神皂的紙盒拿來當面紙盒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）有一款澳洲製植物精油香皂，因為成分天然、味道舒適療癒，日前更推出粉色的「玫瑰天竺葵」香味，被不少人列入必買清單之一。而這款產品包裝相當簡單，僅用一個長方形紙盒裝著，肥皂用完了就把盒子回收就好。不過就有一名女網友發現紙盒的另類用途，被其他人大讚「好一個廢物利用。」

這位女網友在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，「當成面紙盒真的剛剛好～」並用hashtag透露「#這個是之前看社團的前輩說可以這樣用啦」。原PO還拍了一小段影片，示範開盒子裝衛生紙。

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▲盒子大小跟一包衛生紙剛好契合。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

只見她放進一包衛生紙後，紙盒左右邊還有一些縫隙，但幾乎可以說是完美契合。外加紙盒正中間有個長方形的洞，蓋起來之後，衛生紙就可以直接抽取，也不用另外再修形狀，彷彿這個紙盒天生就是被製造成面紙盒一般。

▲香皂盒外型相當有質感，廢物利用當作面紙盒非常適合。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，許多人忍不住紛紛大讚，「不錯耶！感覺還會香香的」、「有志一同，我用了好幾年了！還有手繪上色版本喔」、「面紙盒真的好用，訴西」、「剛剛好尺寸，太讚」、「我也是拿來當面紙盒，用完一盒就換更換新的盒子。」但也有人表示「我們家面紙比較大包，放進去蓋不起來。」

不過，更多網友則是抗議根本就買不到，「去好市多那麼久，從來沒有看到那款肥皂過……問工作人員都是永遠的缺貨」、「好耶！不過買不到肥皂，哭哭」、「去好市多得到的回覆永遠都是缺貨中……連去南部玩也特地去找還是撲空。」