疫情減緩別鬆懈　補出健康好體質趁現在！網友狂推好市多黑小萬「短時間食材營養全被燉出來」

▲想要用最短的時間端上一桌營養又美味的好菜提升免疫力，網友狂推好市多特價中的黑小萬。（圖／翻攝自facebook「好餓廚房 HowCook」）



消費中心／綜合報導

近日台灣疫情漸緩，但邁入炎熱夏季，腸病毒、夏季流感的威脅也漸漸出現，提高自身免疫力、吃進營養來為身體打好健康底就要趁現在！臉書社團【Costco好市多 商品經驗老實說】就有網友分享，逛了一趟好市多發現自己會煮的食材沒幾樣，正打算放棄時突然看到料理神物正在特價，於是決定手刀放進推車，準備回家「開外掛」，PO文一出馬上引來網友留言「超省時之外還不用顧火，短短時間營養全被燉出來！」、「之前免疫力低落怕生病，聽朋友建議用這台自煮健康餐補一下，簡單又方便！」、「今天電話狂響，一看是老婆還以為回家又要跪算盤，結果是叫我趕快去買......」、「觀望超久終於有特價，下班馬上去買！！」

▲號稱廚房夢幻逸品的飛利浦黑小萬在好市多推出限時優惠後在臉書社團引起話題，。（圖／翻攝自facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）



這台網友紛紛表示一定要搬的料理神器，原來就是暱稱「黑小萬」的飛利浦Philips雙重溫控智慧萬用鍋，因居家自煮意識提升，近來廚房家電的銷售量也大增，好市多也看準商機，於5/4至5/10推出廚房逸品—飛利浦「黑小萬」限時優惠，讓民眾能以5000元不到的價格買到料理神器。黑小萬的雙重溫控科技，智慧調節鍋內壓力與加熱曲線，短時間內鎖住營養，讓民眾在家就能輕鬆吃出健康體質、提高免疫力。

▲不管什麼食材只要丟進去就能一鍵完成（圖／翻攝自facebook「好餓廚房 HowCook」）



▲以往要熬上好幾個小時的湯頭，交給黑小萬的智慧溫控，不到1小時就看到濃郁湯頭。（圖／翻攝自facebook「好餓廚房 HowCook」）



▲「中途投料」功能讓你精準掌控口感，「蒸、煮、燉、滷、煎、烤、炒」全都難不倒！（圖／翻攝自facebook「好餓廚房 HowCook」）

而除了「雙重溫控科技」之外，多樣的料理模式，「蒸、煮、燉、滷、煎、烤、炒」全都難不倒！而最讓煮夫、煮婦們讚賞的還有「中途投料」功能，各種食材喜歡什麼口感都能輕鬆控制；對忙碌的現代人來說，只要備好喜歡的食材並通通丟進鍋內、按下按鍵就可以放心去做別的事情，讓時間更有效率！超強功能也讓網友留言分享「很愛用黑小萬來燉山藥排骨湯，看到湯頭超濃郁就知道營養都被燉出來了，小孩喜歡吃脆脆的山藥，中途投料就不會煮太爛」、「自己真的很不會煮飯，有了黑小萬之後才知道做菜原來這麼簡單～（淚）」

▲想買不用等網購，直接去好市多搬一台回家。（圖／飛利浦提供）



很多食物中的營養因為咀嚼不易無法被身體吸收，萬用鍋可以免去長時間燉煮的困擾，讓食材軟嫩好入口、攝取食物營養。而平常廚藝零分的黑暗料理大師們，也不用擔驚受怕、網友開玩笑稱萬用鍋就是變成料理廚神的神物。黑小萬進駐好市多，特價優惠不到5000就能入手，比起網購缺貨還要等，不如直接去現場搬一台！