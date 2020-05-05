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8大核心價值、12大發展策略　盧秀燕施政報告：持續展現建設決心

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▲盧秀燕施政報告指出，將以8大核心價值、12大發展策略，持續展現建設決心。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕施政報告指出，將以8大核心價值、12大發展策略，持續展現建設決心。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕5日在市議會進行施政總報告，盧表示，市府持續以8大核心價值、12大發展策略啟動台中變革，包括水湳國際會展中心、台中綠美圖、大智路貫通計畫，以及捷運綠線年底通車營運等，此外，今年PM2.5濃度及空品不良天數都有明顯改善，她強調將逐步落實「富市台中、新好生活」的城市願景。

盧秀燕上午在議會進行施政總報告，她說，今年是嚴峻、備受挑戰的一年，隨著新冠肺炎疫情擴散，市府秉持超前部署的決心，市府率全國之先，將疫情應變指揮中心由三級提升為二級，今年2月更將防疫中心提升為一級開設，每天召開疫情會報，隨時掌握疫情變化。

重大建設方面，繼去年開工的水湳國際會展中心及台中綠美圖之後，市府又解決長久未解的大智路貫通計畫，其他水湳新地標「科湳愛琴橋」通車、長春運動中心完工、南山截水溝工程施工等，逐步完善中。

交通發展上，捷運綠線工程進度已達91.04%，年底通車營運，未來不但會往大坑、彰化延伸，還會興建藍線及橘線，完善軌道路網，加上市政路延長開闢、東豐快速道路復工等，以及智慧交通等運輸系統的整合，為城市打造交通任意門。

經濟發展部分，市府落實「前店、後廠、自由港」的台中富市3策略，為經濟注入活水，包括豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區開工、台中巨蛋預定地的14期重劃區等，吸引更多業界投資台中，目前投資金額達4430億元，包含麗寶樂園OUTLET二期等，約可創造7500個就業機會。

空品改善上，市府透過「藍天白雲計畫」，落實24項精進對策，包括要求中火減煤減碳、推動燃煤工業鍋爐2022年全面退場、電動公車倍增等，去年PM2.5平均濃度為每立方米17.7微克，相較去年改善1.1微克；去年空品不良發生天數為44天，相較於前7年減少16天，雙雙明顯改善。

至於社會福利，除了去年7月提前恢復老人健保補助，讓超過25萬名長輩享有福利外，並布建1257處社區照顧服務據點、9家失智長照中心及32家失智社區據點，落實長照服務，此外，市府落實「公托公幼倍增計畫」，去年先後開辦東區、梧棲及北區3家公共托育家園，今年初更開辦大里托嬰中心，109學年度公共化幼兒園規劃增設88班以上，增班數歷年最多。

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