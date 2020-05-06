中職8日賽程入場人數增至千人　中市府：防疫作為受到中央信任

▲中職8日賽事入場人數增至千人。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中華職棒5日宣布5月8日在台中洲際棒球場的賽程，將首度開放觀眾入場觀賽，原本入場人數限制200人，6日下午再宣佈增至1000人，台中市政府運動局長李昱叡表示，人數增加代表著體育署信任中職和市府防疫措施，球場將採「購票實名制」、「進出安全」、「保持社交距離」及「飲食衛生」4大原則，兼顧觀眾觀賽權益與安全。

▲▼李昱叡邀集相關單位研商，全力做好球場防疫工作。

全球各項運動比賽因疫情停辦或延期，台灣因為疫情控制得宜，中華職棒得以順利開打，台中洲際球場也就成為全球首場賽事，接著，台灣企業女壘聯賽也在台中舉行，世界棒壘球總會（WBSC）還專文報導市長盧秀燕，讚揚盧對運動賽事的支持，盧也因此躍上國際，成功行銷台中。

李昱叡表示，中職原本向體育署申請8日在台中洲際球場樂天隊和中信兄弟隊一戰，開放200名季票或擁有會員資格的球迷入場，後來下午又宣布人數增至1000人，市府已邀集中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、中華職棒大聯盟及中信兄弟研商，並且到球場會勘，將加強全面消毒、加強動線規劃與分流等4大規範高規格執行，提供觀眾安全的觀賽環境。

李說，體育署會增加入場人數，應該是信任在盧市長帶領下，積極推動各項防疫工作，而市府也會採史嚴格防疫措施，所有人員進場皆須量測體溫、手部消毒，民眾購票皆須登錄個人資料及認證，並對號入座，全程戴口罩、嚴禁任意走動，賽後依序離場，保持社交安全距離，球場僅販售簡易便當、密封式飲料；入口處、餐飲販賣部等排隊區已標示安全距離地貼。

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