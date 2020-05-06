台中「豪宅區」40分鐘發300多紓困號碼牌！里長批擾民：應比照居家檢疫流程

▲大鵬里長邱清涼大罵中央作法擾民。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

中央因應疫情衝擊擴大急難紓困補助對象，6日起開放到當地區公所申請，金額1萬至3萬元，西屯區公所一大早才上班40分鐘，號碼牌就發到3百多號，大多數民眾都是因為拿不到工作證明而和公所人員爭吵，大鵬里長邱清涼就說，中央都可以提供居家檢疫者名單，由里幹事前往家裡關心，為何紓困就不能比照，此舉徒增擾民。

請繼續往下閱讀...

▲▼西屯公所未見大量申請人潮。

西屯區是台中市蛋黃區，市府、議會、歌劇院和知名酒店等都在這裡，人口24萬多人，是豪宅最多的區域，中央4日宣布這項擴大紓困方案後，當天區公所就被詢問電話打爆，昨天光是臨櫃詢問者就有4百多人，今天上午8點上班，才40分鐘就陸續有3百多人到場詢問，有人溫和填表格，有的則是破口大罵。

1名冬天賣麻油雞的民眾說，現在夏天休息在家，如何證明他真的在賣？公所人員好言相勸，請他拍下攤位照片後才勉強離去。

區長陳寶雲表示，一些無法加入勞健保，也沒有公司行號者，例如在路上舉賣屋廣告或是賣玉蘭花者，只要能拍照，公所再經過家庭財務審核後，都會從寬認定。

一早就到公所了解里民該準備哪些文件的邱清涼就大罵，中央把入境回國居家檢疫的民眾資料傳給市府，由里長、里幹事負責關懷，中央財稅單位都知道每個人的財力狀況，為何不比照防疫作法，由中央審核後，撥下經費和名單，由里幹事去發放，目前這種作法，徒增基層人員業務和擾民。

此外，中央一直宣導防疫社交距離，室內要1.5公尺，但申請民眾和公所人員距離這麼近，不是打臉疫情中心嗎？

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來