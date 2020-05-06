另類慶祝母親節　新北女校讓學生體驗當「袋鼠媽媽」　

▲金陵女中舉辦帶鼠媽媽體驗活動，讓學生體驗懷孕不適感受母親辛勞。（圖／翻攝金陵女中臉書，下同）



生活中心／新北報導

受到新冠肺炎疫情影響，在響應與配合政府不能群聚的宣導下，各項節日活動也格外受到民眾注意。以即將到來的母親節為例，有學校就發起了「袋鼠媽媽」體驗活動，讓學生把書包固定胸前並完成宣誓，不管是在課堂上、吃飯或午睡時，甚至上體育課，都要帶著胸前的「虛擬寶貝」一起活動。

位於新北市的金陵女中在臉書上PO出學校最新進行的母親節「不群聚」系列活動，校方指出，今年的母親節就快到了，

但是學生因應疫情不能群聚，所以學務處推出了母親節「不群聚」系列活動，希望師生在防疫的同時，也能讓孩子們感受到母親的辛勞及偉大。

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金陵女中母親節「不群聚」系列活動首部曲，先由老師們為全校同學帶來母親節英文短詩朗誦，以美好的聲線及流暢的英文開啟文青的早晨，而校長賴瑞凰也特別在英文朗誦後，祝福全校同學的母親，並期許同學能成為令母親驕傲的好孩子。

在師生們感受最特別的第二個活動，則是進行「袋鼠媽媽」體驗活動，國一的同學們一早便相互幫忙把書包固定胸前並完成宣誓，一整天，不管是上課、上廁所、吃飯、午睡、考試，甚至去上體育課，都帶著胸前的虛擬寶貝一起活動。

在學生體驗過程中，老師們也特別親自拍攝下場拍攝懷孕期間就診與可能發生狀況的衛教短影片，希望透過長度約6分鐘的影片，讓學生們更能了解母親懷孕過程的不適，以及該注意的相關問題。

最後一個活動，校方則是直接呼籲學生親手寫下對母親的感謝與祝福，拿起手邊的卡片，千萬不要愛在心裡口難開。



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