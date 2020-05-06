學校幫寄母親節卡片！媽興奮一拆...見第一行字臉秒垮：把我擺哪了？

▲兒子寫給「老爸」的母親節卡片 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

母親節將至，不少子女們會藉由卡片，把平常說不出口的感謝和愛傳達給媽媽。不過這位媽媽收到兒子的卡片後卻秒傻眼，原來兒子的感謝對象根本就不是她。貼文一出，網友們紛紛笑說「幫QQ」、「小孩回家慘了」。

「兒子啊！你把媽媽我擺哪了？」一名媽媽5日在臉書「爆怨公社」中大吐苦水，原來她日前收到兒子學校幫學生們郵寄的「母親節卡片」，滿心歡喜打開後，卡片的內容卻讓她瞬間臉垮。

請繼續往下閱讀...

只見兒子寫道，「親愛的爸爸：母親節要到了，謝謝您和我一起帶我去學校，謝謝帶我去圖書館，謝謝帶我去買電視，母親節快樂，假日帶我出去花蓮玩。敬祝 身體健康。」

不知道兒子是有意還是無意，原PO欲哭無淚表示「我才是那個辛苦懷胎十月又替你把屎把尿的人吶！」至於網友安慰「父親節就換妳了」，她則無奈大嘆「就怕父親節還是輪不到我......。」

▲媽傻眼：誰懷胎十月生下你的！（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

卡片曝光後，網友們笑暈表示「果然...有錢能使鬼推磨，錢花到讓小孩看見，才是重點」、「假日帶我去花蓮玩，這句才是重點吧」、「幫樓主QQ」、「我家小兒子連續兩年寫給爸爸，第三年寫給阿公」、「還以為是單親爸PO的感性文，原來有媽媽啊」、「今天小孩回家感覺會慘慘的」。

►小資女母親節方案~

