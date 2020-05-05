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台中男大生喊「我就是個廢人」不甘分手鬧自殺　警苦勸：要成為更好的人

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

經警苦勸，小伍決定與女友和平分手。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名男大生小伍（化名）因無法接受女友小涵（化名）提出分手，竟興起自殺念頭，向小涵發送「我又賴活在世上一天」手機訊息，還失落喊「我就是個廢人」，小涵手足無措，遂請求警方協助。警獲報後便派2名與小伍年紀相仿的警員前去，經苦言相勸，小伍終於願意跟小涵和平分手。

台中第四警分局春社派出所警員莊又銓、粘為淞，日前晚間22時許接獲民眾報案，稱男友在租屋處情緒不穩須警方協助，即馳赴現場處理。到場後小涵（21歲）出示手機通話紀錄，小伍（20歲）發送「今天又過了一天，我又賴活在這個世界上一天」等訊息，而小伍則失魂落魄地做在地板上，自暴自棄嚷嚷著「我就是個廢人！要分手就分手吧！」。

員警見狀立刻將2人分開，並單獨與小伍對談，安撫其情緒。員警與小伍年紀相仿，以男性角度的觀點給予小伍建議，向他說「感情的事不能勉強，只有把自己過得好，別人才會想要跟你在一起，這是很現實的」、「小涵一定也不知道該怎麼處理才會報警」及「讓自己成為更好的人，才能吸引好的人事物」等語，在員警耐心開導下，小伍終於決定跟小涵和平分手。

春社所所長江松泳呼籲，現代人生活步調緊湊、壓力大，容易焦慮、憂鬱，不僅罹患憂鬱症者需要協助，照顧陪伴者更容易罹病。照顧者要學會自保，若憂鬱症患者有自傷或傷人時，應尋求外援，請警消協助。

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