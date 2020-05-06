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金錢豹小姐無「在職證明」紓困被擋　中市府二招解套：證明有上班或切結就可以

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲6日一早台中市各公所陸續湧入詢問、申請紓困方案的民眾 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

新冠疫情衝擊，行政院日前宣布排富紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，從6日起開始申請。然而從昨天起，各區公所電話遭詢問的民眾打爆，台中甚至傳出有自稱在知名酒店金錢豹上班的小姐、少爺致電詢問，讓承辦人員忙不更迭。據了解，金錢豹小姐指稱，確實有詢問過，但由於公司不開立「在職證明」，所以沒辦法申請。對此，社會局回應，只要能提出包括LINE群組、Email等有在該地點上班，而4月以來因疫情減少收入等證明，就能提出申請。

排富紓困方案今日起開放申請，台中市各區公所從昨天就開始湧入詢問相關事項的電話，有承辦私下表示，受到疫情影響，各行各業都有受害者，其中不乏八大行業，有人接到自稱在金錢豹工作的民眾，因酒店停業很長一段時間，幾乎沒有收入，生活有困難，因此想了解是否符合申請資格。

請繼續往下閱讀...

不過，金錢豹工作人員私下透露，確實有小姐曾打電話詢問，但由於公司不開在職證明，所以沒辦法證明他們工作有因這次疫情受到影響，也就不能申請紓困金，停業至今已近一個月，許多小姐苦無收入，包括吃飯、付房租都有困難，就連家中小孩下下個月即將開學的學費，都不知道繳不繳的出來，希望政府能提供幫助。

據了解，酒店小姐和酒店或舞廳，不屬於「勞工─雇主」關係，而是酒店提供場地，小姐可以分潤，但並非酒店的「員工」。

對此，社會局回應，若公司不開立在職證明，可提出「LINE群組或是Email」等能證明有在該地點上班的資料，且證明4月以來因疫情而收入減少、或完全沒收入等事實，就可以提出申請；若無以上資料，則須提供「切結書」。

勞工局補充，勞基法僅規範於員工離職後雇主不得拒絕提供「服務證明」，並無規範應提供「在職證明」，如勞工須證明其為在職狀態，可檢附其他足資證明勞工身分之文件，例如識別證、出勤紀錄、薪資單、工會證明書等文件。

另外，由於昨日中央才將紓困方案制定宣布，許多單位仍不清楚細節，導致溝通出現瑕疵，社會局今日下午2時將與各區公所進行會議，詳細說明相關事宜。

根據中央目前公布的方案，社會局說明，該補助主要針對因疫情影響導致請假或無法工作，影響家庭生計，衛福部宣布再擴大補助對象，針對有工作者，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，且未領取其它政府機關相關紓困補助、補貼或津貼，家庭生計因疫情陷入困境者提供紓困金。

有關補助金額計算，社會局說明，只要民眾「家戶每人每月生活費」低於當地「每人每月最低生活費」1.5倍者，即可申領1至3萬元紓困金；「家戶每人每月生活費」介於當地「每人每月最低生活費」1.5至2倍間，即可申領1萬元紓困金。

社會局提醒，民眾申請紓困金時，要準備身分證件、實際共同生活戶內人口的戶籍資料、存簿或存摺內頁影本（自109年1月1日起），以及從事工作受疫情影響的證明（如收入異動紀錄、進出貨紀錄、營業紀錄等）。若無相關證明文件，如攤販或臨時工等對象，須提出切結書，具體說明家庭狀況、經濟狀況以及申請事由，由區公所受理後書面核定。

►腦公！你不可以賴帳喔

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