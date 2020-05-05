影／9.3億台中一注獨得！彩券行老闆爽曝「開獎前徵兆」　連中了2大獎

記者白珈陽／台中報導

台彩5日晚間開出第109000044期大樂透，本期大樂透9.3億一注獨得，由台中市南屯區「欣賦彩券行」開出，彩券行老闆楊三本得知後立即放鞭炮慶祝，他說，近期常看到鳳蝶飛入店內，認為是個好兆頭，沒想到繼4月開出大樂透2獎後，今日竟再度開到頭獎，十分開心；楊也準備了168個紅包，分享給到訪的客人沾沾喜氣。

▲本期大樂透9.3億頭獎一人獨得，由台中市南屯區「欣賦彩券行」開出，老闆楊三本準備168個紅包給民眾分享喜悅。（圖／記者白珈陽攝）

楊三本開心表示，店內本來就擺有象神、風生水起等風水擺設，祈求店裡車水馬龍、生意興隆，而近期又常看到鳳蝶飛入店內，認為是個好兆頭，值得一提的是，「欣賦彩券行」於4月間就曾開過大樂透2獎，沒想到今日竟更上一層樓，開到頭獎，真的很驚喜。

▲▼楊三本開心表示，店內本來就擺有象神、風生水起等風水擺設，祈求店裡車水馬龍、生意興隆。

本期開獎後「欣賦彩券行」即放鞭炮慶祝，讓不少左鄰右舍好奇詢問，得知頭獎開在住家附近，有常客失落且開玩笑向楊三本說，他也常來買，怎麼就不是讓他得獎？也有人說，雖然他也常買，但已分享到店家的喜悅，沾沾喜氣也不錯。

▲「欣賦彩券行」於4月間就曾開過大樂透2獎。

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