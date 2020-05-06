差距縮小剩2％！美國選民43％支持拜登　41％挺川普

▲最新民調顯示，拜登與川普支持度差距縮小。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國2020年總統選舉，民主黨初選雖受到疫情影響而推遲，但前副總統拜登（Joe Biden）料能獲得過半數黨代表支持。根據路透／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，拜登與川普的支持率差距已經縮小至2個百分點，拜登仍微幅領先。



路透社報導，根據4日和5日進行的最新民調發現，全美有43％的登記選民表態將在大選中支持拜登，而另外41％的登記選民則表明會支持川普。報導提到，在上周的類似民調中，拜登領先6個百分點，4月中旬民調則領先8個百分點，顯示民主、共和兩黨差距正逐漸縮小。

受到新冠病毒影響，拜登被迫於德拉瓦州家中隔離，暫停一切巡迴造勢活動，相比之下，川普則親自領導美國防疫指揮行動，並定期在白宮主持記者會，保持螢幕曝光率，直到近期才喊停。

另外，拜登最近遭指控，於1993年擔任聯邦參議員期間性侵女助理，雖然有53％美國民眾表示對這項指控「有點」或「非常」熟悉。，但民調顯示這項指控的影響程度仍不明確。

根據民調結果，有45％美國人認為川普更能夠創造工作機會，而有32％選民認為拜登表現更佳。在領導美國對抗新冠病毒方面，有37％民眾認可川普的表現，另有35％的人選擇拜登；但在4月中旬的民調中，拜登在這個問題上仍領先川普。

整體而言，有42％的美國人認可川普表現，另有53％民眾對川普持否定態度，顯示川普的公眾聲望已經維持穩定超過一年時間。

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