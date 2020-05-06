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新冠肺炎早在去年底「迅速人傳人」　基因分析：到處都是零號病人

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▲▼墨西哥市場進行消毒，防範新冠肺炎（COVID-19）擴散。（圖／路透）

▲圖為墨西哥市場進行消毒，防範新冠肺炎擴散。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國一項新的基因分析顯示，新冠病毒（COVID-19）早在去年底就於人群中傳播，且發生第一次感染後，蔓延速度肯定非常快。研究人員估計，全球最多有10％人口接觸過此種病毒。

CNN報導，英國研究人員對全球7600名以上的新冠肺炎患者進行病毒基因分析，結果發現，疫情從去年底就在各地「人傳人」，擴散速度相當驚人。此外，研究人員也觀察到病毒的突變，但沒有證據可見病毒變得更容易擴散或更有可能導致嚴重疾病。

倫敦大學學院基因研究所學者布洛克斯（Francois Balloux）與同事從一個全球共享的數據庫獲得資料，觀察不同時期、地點的採集樣本，結果表明，新冠病毒從去年底開始造成人類感染。他還表示，病毒正發生變化，但不代表這會讓其本身更糟。

布洛克斯團隊的報告發表於「傳染病、遺傳學與演化」（Infection, Genetics and Evolution）期刊，他估算全球最多10％人口暴露在新冠病毒中，「這排除了假設SARSCoV-2（新冠病毒）在被發現以前就已傳播，因此已造成大部分人口感染的推測。」

該團隊在報告中寫道，就在歐洲、美國與其他各地於1月、2月通報首起病例的幾周或幾月以前，當地早就發生疫情。布洛克斯認為，任何國家都不可能找出第一位感染者，「想找出零號病人是缺乏意義的，有太多零號病人了。」

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