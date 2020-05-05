Telegram在Play商店下載量突破5億！　今年將推出群組視訊通話

▲Telegram用戶突破5億人次。（圖／Telegram Blog）

記者謝仁傑／綜合報導

Telegram 是一個跨平台的即時通訊軟體，該軟體讓用戶可以相互交換加密訊息，也具備訊息自動刪除的功能，支援所有檔案類型傳輸。它在Google Play商店中已有超過5億次下載，開發人員表示，Telegram 有助於遠程辦公和教學，因此在隔離期間更加普及。

Telegram 是免費的應用程式，而且沒有廣告，還提供跨平台支援，允許用戶在不同設備之間做切換。它們在去年為止已有約3億用戶，上個月更達到了4億，成長速度非常可觀，開發人員透露，每天大概有150萬新用戶註冊，已在逾20個國家或地區成為下載量排行第一的社交媒體App。

另一個名為 Telegram X 的客戶，總數則約為5.1億，與 Telegram 的界面略有不同，動畫效果更流暢。

此外，Telegram 與 Facebook 和 Google 合作，可以藉由帳號直接登入，帶給競爭對手像是 Zoom 更大的壓力。它們更計畫在今年推出安全的群組視訊通話；除視訊功能外，也發佈一些新的教育性測驗功能。



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