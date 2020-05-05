　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Telegram在Play商店下載量突破5億！　今年將推出群組視訊通話

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Telegram月用戶突破4億人次。（圖／Telegram Blog）

▲Telegram用戶突破5億人次。（圖／Telegram Blog）

記者謝仁傑／綜合報導

Telegram 是一個跨平台的即時通訊軟體，該軟體讓用戶可以相互交換加密訊息，也具備訊息自動刪除的功能，支援所有檔案類型傳輸。它在Google Play商店中已有超過5億次下載，開發人員表示，Telegram 有助於遠程辦公和教學，因此在隔離期間更加普及。

Telegram 是免費的應用程式，而且沒有廣告，還提供跨平台支援，允許用戶在不同設備之間做切換。它們在去年為止已有約3億用戶，上個月更達到了4億，成長速度非常可觀，開發人員透露，每天大概有150萬新用戶註冊，已在逾20個國家或地區成為下載量排行第一的社交媒體App。

另一個名為 Telegram X 的客戶，總數則約為5.1億，與 Telegram 的界面略有不同，動畫效果更流暢。

此外，Telegram 與 Facebook 和 Google 合作，可以藉由帳號直接登入，帶給競爭對手像是 Zoom 更大的壓力。它們更計畫在今年推出安全的群組視訊通話；除視訊功能外，也發佈一些新的教育性測驗功能。


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能
你愛的社群媒體是主流嗎？TWNIC：台灣人最愛用Facebook
LINE即日起整合Google助理　支援安卓用戶聲控傳送訊息

ET快訊
快訊／韓國瑜答辯書全文曝光　開頭引用22字「心經」
快訊／外交部：第三波口罩國際援助共707萬片
輪番甩巴掌拖進公廁性侵…她遭11人凌虐　閨蜜在外冷喊：快點我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12渲染圖再現　這次瀏海明顯小多了

【廣編】LG深耕台灣市場　創新體驗服務進駐高雄

Telegram在Play商店下載量突破5億！　今年將推出群組視訊通話

歐洲第一家！奧地利Apple Store將重新恢復運營

Google雲端硬碟添Face ID保護機制！iPhone、iPad可設定

三星「居家黑科技」現身！躺在沙發不想離開全靠QLED 8K量子電視

快訊／13吋MacBook Pro更新　內建巧控鍵盤、最低38,700元即可入手

美的Midea推「無風感空調」搶市　三菱電機祭入門價2.1萬元再折2千

Apple Watch Series 6曝重大升級！　可能搭載睡眠與血氧偵測系統

韓國推Galaxy Buds+混搭訂製款！　星粉引頸期盼混搭全面開放

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

高雄名醫家惡火「內部一片焦黑」　5口相擁亡...同事嘆：她很親切！

iPhone 12渲染圖再現　這次瀏海明顯小多了

【廣編】LG深耕台灣市場　創新體驗服務進駐高雄

Telegram在Play商店下載量突破5億！　今年將推出群組視訊通話

歐洲第一家！奧地利Apple Store將重新恢復運營

Google雲端硬碟添Face ID保護機制！iPhone、iPad可設定

三星「居家黑科技」現身！躺在沙發不想離開全靠QLED 8K量子電視

快訊／13吋MacBook Pro更新　內建巧控鍵盤、最低38,700元即可入手

美的Midea推「無風感空調」搶市　三菱電機祭入門價2.1萬元再折2千

Apple Watch Series 6曝重大升級！　可能搭載睡眠與血氧偵測系統

韓國推Galaxy Buds+混搭訂製款！　星粉引頸期盼混搭全面開放

防檢局宣布：今起印度入境禁攜肉製品　違者最高罰百萬

27歲張菲媳結婚7年「生2胎嗨收200萬紅包」！　公公10億財產全給兒孫

八點檔女星「臉書粉專被盜」！　警局報案傻眼：怎會有人偷這種東西

財產曝光！蕭美琴存款年增553萬　國安局副局長收藏8把古典吉他

老婆張珮珊執筆作畫所得捐公益　岑永康吐槽「妳又沒在藝文界...誰理妳！」

WECARE轟「封城反罷韓」　無中生有！鄭照新火力全開反酸：罷免四騙子

快訊／台大醫院新大樓工地2人墜樓！「卡地下室」動彈不得　警消急吊掛

晟德糖尿病新藥完成二期臨床　預計解盲結果下半年出爐

5月壽星想吃雞翅還是蝦子？這3家餐廳都有「幾歲生日就送幾隻」活動

浣熊「大爺坐姿」試吃藍莓！　被問「品質可以嗎？」開心點頭

3C家電熱門新聞

13吋MacBook Pro更新

5G iPhone售價不增反減　外媒：二項優勢讓蘋果勝過安卓！

索尼新款Xperia 10售價僅萬元

蘋果iOS 13.5將發布　三大更新重點一次看

小米手機遭爆危機！追蹤收集用戶數據　送往阿里巴巴伺服器

台灣大9款手機電池打49折

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

美的Midea推「無風感空調」搶市

小米手環5諜照曝光

Apple Watch救回一條命！　超越傳統心電圖測出缺血現象

蘋果新iPhone SE日夜拍實測

Apple Watch Series 6曝重大升級！　可能搭載睡眠與血氧偵測系統

華碩行動電源銷售成長40%　趁勢再推ZenPower 10000新色「星空藍」、「晨霧粉」

更多熱門

相關新聞

7年級房仲堅持6點下班陪小孩　業績衝千萬秘訣曝光

7年級房仲堅持6點下班陪小孩　業績衝千萬秘訣曝光

業務人員工作時間長，房仲業務更是常常要24小時待命，半夜客戶要看屋也要去，不過信義房屋台南民生店的葉錕良卻可以天天6、7點就下班回家，堪稱男版「我要準時下班」，原因就在於他專攻土地銷售，並利用歷練出來的嗅覺開發具價值的土地，讓客人主動上門找他，事半功倍還能早下班陪小孩。

Telegram今年將推出「群組視訊通話」功能

Telegram今年將推出「群組視訊通話」功能

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms

從「N號房事件」看男女平權

從「N號房事件」看男女平權

N號房參與會員做「3行動」就能被處罰

N號房參與會員做「3行動」就能被處罰

關鍵字：

Telegram通訊軟體視訊通話

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

台灣加入WHO？世衛正面回應了

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面