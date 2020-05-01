Zoom「每日活躍用戶3億」被質疑灌水！　坦承將「會議參與者」混為一談

▲Zoom被抓包灌水每日活躍用戶數量。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

視訊會議軟體 Zoom 先前被爆出一連串資安問題，現在又被外媒抓包偷偷編輯網頁文章，等於間接坦承原先聲稱有 3 億「每日活躍用戶」是灌水的，實際上根本沒這麼多人使用。

根據《The Verge》報導，Zoom 最近更改部落格文章內容，原先寫到每日擁有超過 3 億名「活躍用戶」（Daily Users），現在則改成 3 億名「會議參與者」（Meeting Participants）。等於間接承認，原先的數據是灌水而來，實際使用人數並沒有這麼多。

活躍用戶和會議參與者兩者並不一樣，活躍用戶無論一天內參與多少場會議，都只會被計算一次，會議參與者則是計算每一場參與者的人數。假如一名用戶一天參加 5 場會議，活躍用戶只能記1次，但會議參與者就會計為5人。

Zoom 隨後也向《The Verge》認錯，Zoom指出，他們無意識地將「用戶數/人」與「參與者」這兩種計算標準搞混，因此造成先前的錯誤。

Zoom的用戶成長量令人印象深刻，但該公司實際上並未提供每日活躍用戶數。Zoom的每日會議參加者從12月的1000萬人激增至本月的3億人。不過，Microsoft Teams和Google Meet等競爭對手似乎正在縮小差距。微軟昨天表示，現在Teams的每日活躍用戶為7500萬，比一個月前的70％有所增長。

Google Meet每天大約增加300萬新用戶，最近每天有超過1億的Meet會議參與者。