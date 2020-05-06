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盼Apple未來進一步開放iOS平台　Spotify執行長喊話了

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▲Spotify。（圖／路透）

▲Spotify。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

Spotify 執行長 Daniel Ek 表示，由於監管機構對於反托拉斯的關注日益增加，Spotify 的長期競爭對手 Apple 未來將進一步像第三方應用開放 iOS 平台。Daniel Ek 表示，「從長遠來看，我們確實希望蘋果能夠開放，它正在朝著正確的方向發展，在蘋果成為開放且公平的平台之前，還有許多步要走。」

去年 Spotify 向歐盟提起了監管投訴，指控蘋果強制對 App Store 增加了30％的「蘋果稅」，不但扼殺創新且使蘋果產生許多不公平的利益。Spotify 還指控了 Apple 對系統功能的控制，例如其 Siri 語音助手當時無法與 Spotify 配合使用，但卻可以配合 Apple Music 使用。因此歐盟正在對反托拉斯的情況進行調查。

▲Spotify,Apple Watch。（圖／iPhoneAddict）

▲Apple Watch支援Spotify。（圖／iPhoneAddict）

現在 iPhone 和 Apple Watch 啟用 Siri 支援 Spotify，後者也首次發佈 Apple TV 的應用程式。Daniel Ek 表示，「很高興 Siri 終於能夠支援 Spotify，我們也可以為 Apple TV 和 Apple Watch 構建產品，這是直到最近我們才能夠做的事情。」

《彭博》報導，蘋果可能很快會讓包括 Spotify 在內的競爭對手，在 HomePod 上運行。

上個月第三方影片提供商的 Apple 新計劃也曝光了，Apple 現在正在減少與亞馬遜等公司的交易，允許他們繞開某些數位商品（如電視節目）的30％費用。


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