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蘋果新機發威！　手機保險首季狂賣7.8億年翻近1倍

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▲手機，螢幕破裂，智慧型手機。（圖／pixabay）

▲根據金管會統計，今年首季共有87.8萬件，年增52%，保費收入來到7.8億元，年增96%。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布行動裝置保險最新投保情況，今年首季共有87.8萬件，年增52%，保費收入來到7.8億元，也較去年同期大幅成長96%。

根據金管會保險局統計，行動裝置保險今年第1季投保件數達87.8萬件，較去年同期的57.8萬件，成長52%，保費收入則來到7.8億元，較去年同期的4億元，也大幅成長96%。由此可見，無論是件數或保費收入雙雙呈現成長態勢。

以保費收入來看，今年首季賣最好的產險公司，其中新安東京產物奪下冠軍寶座，緊追在後的是富邦產物，最後則為安達產物。

行動裝置保險大幅成長，金管會保險局副局長王麗惠表示，主要是去年9月蘋果有推出新手機，進一步帶動投保需求。

過去電信業者都有推出買手機加費意外保固方案，由於保固方案觸及保險法，因此金管會從2018年1月1日起，將所有手機意外損壞保固方案，全面轉型成「手機保險」，也就是所謂的「行動裝置保險」。

行動裝置保險主要是保障不可預料的事故，如意外泡水、螢幕破裂等，都有1年內2至3次的免費維修，但若經維修人員判定無法原機維修，會以原廠授權的整新機提供置換，不過民眾也要支付置換費用。

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