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Spotify傳與蘋果合作　讓Spotify用戶可透過Siri控制播放音樂

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▲蘋果可能允許Spotify的用戶使用Siri控制音樂播放。（圖／路透）

▲未來Spotify的用戶也許能使用Siri控制音樂播放。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

根據科技媒體《The Information》報導指出，蘋果（Apple）和音樂串流服務公司Spotify正在商談合作，也許能允許Spotify的用戶，使用Siri控制音樂播放。

此前，蘋果面臨越來越多的反壟斷官司，其中一些指控甚至來自於Spotify。

《The Information》報導指出，Spotify正與蘋果討論能否讓iPhone的用戶，使用Siri來播放Spotify音樂、歌曲列表和專輯。而且，iOS 13中的新API（應用程式介面）也讓音頻開發者能將此功能整合入Siri。

此外，iOS 13向第三方音樂、線上有聲節目、有聲讀物和廣播開放了SiriKit框架，這似乎也是Spotify所希望的。如此一來，就能讓用戶透過Siri控制音樂播放。

3月時Spotify向歐盟執委會（European Commission）投訴App Store和Apple Music，指控蘋果不讓Spotify加入Apple的智慧音箱HomePod。不過，Spotify現已放棄了今年早前對蘋果提出的一些指控。

該報導暗示蘋果與Spotify之間正在討論某種特殊協議。據《9to5Mac》報導指出，iOS 13將在下個月向公眾發佈，屆時Spotify或許可以將自身的服務與Siri整合。

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關鍵字：蘋果,Spotify,Siri,iOS 13

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