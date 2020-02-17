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拒付30%「蘋果稅」！YouTube TV下月起不再支援App Store訂閱

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▲▼YouTube TV。（圖／截自YouTube TV）

▲YouTube TV將自3月13日起取消App Store訂閱服務。（圖／截自YouTube TV）

記者王曉敏／綜合報導

繼Netflix及Spotify後，YouTube TV也宣布將自今年3月13日起取消App Store訂閱服務。

據科技網站《CNET》報導，YouTube 13日發布表示， YouTube TV將不再支援iOS上的App內購，「蘋果仍是YouTube的重要合作夥伴，我們的用戶仍可在iOS設備上欣賞自己喜歡的內容。」

YouTube並未說明停止支援iOS端系統內購的具體原因，不過外媒推測，可能與30%的「蘋果稅」有關。App Store是蘋果服務業務中最大的收益來源之一，但隨著蘋果陸續推出自家的訂閱服務（如Apple TV+及Apple
Arcade等），管理App的費用及規則變得愈來愈棘手。

此前，Netflix及Spotify都曾抱怨蘋果App Store的30%抽成比例過高，並陸續宣布取消用戶透過iOS端的系統內購方式付款，Spotify甚至為此向歐盟委員會提交針對蘋果的反壟斷訴訟，稱蘋果利用其App Store政策來扼殺作為其旗下Apple Music的主要競爭對手的Spotify。

不過與Spotify相比，YouTube TV的行動更加激烈。根據YouTube的說法，當前透過App Store內購訂閱YouTube TV的用戶將在3月13日之後的第一個結算日自動取消帳戶，需續訂的用戶得在此前設定新的付款方式。

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