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蘋果、谷歌新冠肺炎追蹤系統將構建入公衛App　預計5月中推出

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▲▼蘋果Google,AppleGoogle。（圖／蓋蒂圖片社）

▲Apple和Google共同推出聯繫人追蹤系統。（圖／蓋蒂圖片社）

記者謝仁傑／綜合報導

兩大科技巨頭 Google 和 Apple 週一透露公司聯繫人追踪系統的軟體示範、代碼和螢幕截圖，可以從藍牙追蹤來通知附近可能有感染新冠肺炎（COVID-19）的人，據傳系統有望在5月中正式上線。

世界各國政府預計都會鼓吹這個聯繫人追蹤系統，以協助公衛部門掌控疫情的傳播，減緩疫情的擴張。Google 和 Apple 表示，它們可以有效地追蹤並通知人們與感染者之間的距離，且保證不會損害隱私。

Google 和 Apple 並未建立聯絡人追蹤的App，而是在 iOS 和 Android 中構建了一個API系統（Application Programming Interface, 應用程式介面），是系統廠商為了能讓第三方開發者可用來開發其他App的系統，使來自正式列入白名單的公衛組織的App能更好地運用聯繫人追蹤系統。

Google 和 Apple 發佈截圖說明這個系統概念，代表著公衛部門沒有一定要使用確切的某個程式，而示例代碼可以啟動在構建聯繫人追蹤相關App的過程。


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「疫情追蹤系統」須附檢測報告作驗證！　Apple與Google攜手防疫
Apple Maps也要幫忙防疫　檢疫站位置資訊入紅標報你知！
手機用戶若接觸確診病患會發警告　蘋果和谷歌破天荒合作追蹤平台

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