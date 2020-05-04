Apple Watch Series 6曝重大升級！　可能搭載睡眠與血氧偵測系統

▲Apple Watch。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple Watch 一直在對於用戶的健康監測上有許多突破，據稱 Apple Watch Series 6 可能會再度打破人們對可穿戴設備的期望，會有更全面的健康監測。最新爆料指出，Series 6 不但會做出很大的升級，新功能更會十分強大。

據外媒《phoneArena》報導，國外知名YouTuber Nikias Molina 在推特中透露，Series 6 預計會搭載全新的S6晶片，擁有更長的電力續航，且能做睡眠偵測、血氧偵測以及心理健康異常檢測的功能。不過新晶片S6效能實際上能提升的幅度仍沒有確切消息。

▲有關Apple Watch Series 6的洩露訊息。（圖／截取自Twitter／Nikias Molina）

電池續航力的部分一直是蘋果與競爭對手之間（如三星或 Fitbit）最大的障礙，但蘋果可能透過S6晶片來改善這個問題；另外，主要的新感測器和健康監測工具也很令人期待。

此外，Series 6 真正的創新功能可能來自於內建的脈搏血氧偵測系統和心率異常檢測系統，雖然先前已有關於 Apple Watch 會具備這些新功能的傳聞，然而是否真的會如洩露消息一般在 Series 6 出現，又或者是可能在更高的版本，在官方訊息尚未透露以前也還不能確定。

這些新技術仍需要FDA認證，不過蘋果顯然可以透過脈搏血氧儀來測量使用者手腕上的血氧水平，以實現這項突破性技術。脈搏血氧儀和心率異常檢測技術將緊密相連，透過現有設備中的高級心率監測器，會有心率高低的通知，甚至為可能是焦慮症或驚恐發作做出警報。

▲未來Apple Watch可透過脈搏血氧儀來偵測血氧濃度。（圖／phoneArena）

Series 6 傳將會與 iPhone 12 系列共同發表，然而蘋果的供應鏈到底有沒有能力負荷今年的許多新產品，在疫情還沒完全被控制的狀況下都還不明確。



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