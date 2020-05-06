全員出動急尋失聯少女　白河警科技立功平安尋獲

▲白河分局白河派出所警員劉宗興、莊彩溶，積極尋找讓失聯少女平安回家，受到家屬感激。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名年輕少女因情緒低落，從嘉義騎機車往台南白河區後失去聯繫，家屬報案急需協助，白河分局警員劉宗興、莊彩溶獲報，立即定位搜巡尋獲位置，經破破門而入，所幸不到1小時內即時尋獲少女，家屬再三向員警稱謝。

白河分局白河派出所警員劉宗興、莊彩溶，日前巡邏勤務時獲報有一民眾因情緒低落，從嘉義騎機車往白河區後即失去聯繫，需緊急協尋，劉等2員調閱監視器車籍辨識系統，發現該少女所騎乘機車在轄區附近，立即在轄內密集搜尋該少女下落，惟就像在海中撈月一樣，困難重重，無法迅速找到少女。

員警多方分析資料，研判可能去處，終在民宅附近發現少女騎乘之交通工具，惟反覆門外呼喊均無獲回應，研判可能情況危急下，劉等2員即與家屬連破2門進入屋內，同時聯繫救護車，所幸少女平安無事。家屬對女子能平安歸來、安然無恙，激動不已，非常感謝白河分局員警的積極與耐心。

白河分局表示，感謝同仁平時對轄況深入熟悉，通力合作運用定位系統再加上積極認真找尋，及時避免危害發生，在１小時內平安找回被協尋人，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

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