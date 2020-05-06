韓國瑜答辯狀「推薦14本書」當政績　李正皓：寫TNND都比這個好！

▲李正皓表示，韓國瑜答辯書寫TNND都比推薦14本書好。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，中選會5日公告韓國瑜的答辯書全文，其中還包括推薦14本好書。政論名嘴李正皓痛批答辯書的內容，根本把施政報告內容複製貼上，推薦14本好書這算什麼政績，答辯書寫TNND放馬過來都比這個好。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑引言指出，韓國瑜的答辯狀很多內容都跟施政報告一模一樣，甚至連標題都一樣「這也太混了吧！」連罷韓這麼重要的事情都打混，但是國民黨最近做了一個民調，這個民調對韓國瑜非常不利，如果他在繼續不作為，這個罷韓是罷定了。

▲劉寶傑認為，韓國瑜連面對罷韓都在打混。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓表示，照理說韓國瑜應該把握每一次機會，每一次都要好好表現，4天前號稱答辯書內容是韓國瑜親自處理，字斟句酌，對於他的心路歷程與施政成果，刻劃得入木三分，結果看了之後，是小學生超寒暑假作業，還是大學生去Google複製貼上他的期末作業，完全抄他的施政報告。

李正皓指出，答辯書內容寫到，截至109年3月推薦14本好，「你推薦14本好書當市長，我推薦28本好書我是不是當行政院長！」

主持人劉寶傑問，「14本好書可以當市長嗎？」

李正皓說，「我也搞不清楚，這算什麼政績，這不是本來就該做的嗎？」

李正皓總結，韓國瑜4天前麼說的？字斟句酌、心路歷程、施政成果，結果胡寫嘛！「我如果是政治幕僚，我看到他拿這個東西，我一定退件嘛！我會覺得你寫這什麼東西！」這在古代就叫做檄文，罷免方理由書要寫得讓人群情激憤，被罷免的答辯書要寫得正義凜然，顯得自己完全站在正確位置上，「TNND放馬過來都比這個好」。

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