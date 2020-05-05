高市府杯葛罷韓投票？投票所還差510間...「人口最多」鳳山、三民區缺最大

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中選會5日發布高雄市長韓國瑜罷免案公告，中選會主委李進勇表示，罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，此次罷免案設置1823所投開票所，然而截至4日僅完成1313所，還差510所未完成洽借，中選會將啟動備援計劃，目標在5月9日前達成1823個投開票所。據悉，目前高雄市的投開票所以三民區、鳳山區缺口最多，有些學校甚至以防疫為理由拒絕出借場地。

高雄市教育局日前要求，高雄市學校校方只能借2間教室當作投開票所，教育局長吳榕峯於更在臉書發文釋疑，強調「請讓學校回歸 孩子優先的堅持」，也引來民進黨高雄市議員陳致中和時代力量高雄市議員黃捷皆在臉書批評，根本就是護主。

中選會5日發布高雄市第3屆市長韓國瑜罷免公告，罷免公投的投票時間為6月6日上午8時至下午4時。李進勇指出，1823個投開票所原訂5月5日前要設置完成，但目前僅有1313所，對選務進行是很大的困擾。

李進勇表示，為避免投票所設置數量不足，造成每所投票人數大增，不利於分散投票人流，影響防疫工作，以及市民投票權益，中選會及高雄市選舉委員會因此啟動公開徵求投票所場地計畫，向民間徵求可作為投票所的場地。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



據悉，目前高雄市38個行政區以中，三民區、鳳山區缺口最多，有些學校甚至以防疫為理由拒絕出借場地。其中，高雄市人口最多的兩個行政區就是鳳山區與三民區，在高雄市約277萬的總人口中，鳳山區就佔了約36萬人、三民區則約33萬人，也分別是高雄縣市合併前，在原市區及縣區最多人口的兩個行政區。

對此，高雄市第七選區（鳳山）立委許智傑受訪時表示，屆時舉行投票的投票所越少，每一個投票所將容納與聚集的人潮會更多，對防疫工作上就越可能形成破口，他建議高市府教育局重新發出公文，按照過往案例處理就好。

許智傑認為，不論對罷免案投下贊成或反對，民意代表幫忙人民完成憲法賦予的權利是應該的事，因此會持續與選區內的學校溝通。

▲李進勇張貼高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案公告。（圖／記者屠惠剛攝）



另一名不具名的高雄立委則直言，高雄市教育局的作法不但讓罷韓案的能見度提高，也更加惹起民怨，增加民眾想投票的動力，只會讓大家想把「高雄之恥」的韓國瑜趕出高雄。

另外，民進黨立委劉世芳、李昆澤、邱議瑩、許智傑、趙天麟、時代力量立委邱顯智、台灣基進立委陳柏惟6日上午也將在立法院舉行「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會，呼籲高雄市民面對台灣史上第一次直轄市市長罷免案，不論支持或反對，都不該輕易放棄行使權力，呼籲「高雄朋友6月6日去投票」。

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