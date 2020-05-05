　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市府杯葛罷韓投票？投票所還差510間...「人口最多」鳳山、三民區缺最大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中選會主委李進勇記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中選會5日發布高雄市長韓國瑜罷免案公告，中選會主委李進勇表示，罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，此次罷免案設置1823所投開票所，然而截至4日僅完成1313所，還差510所未完成洽借，中選會將啟動備援計劃，目標在5月9日前達成1823個投開票所。據悉，目前高雄市的投開票所以三民區、鳳山區缺口最多，有些學校甚至以防疫為理由拒絕出借場地。

高雄市教育局日前要求，高雄市學校校方只能借2間教室當作投開票所，教育局長吳榕峯於更在臉書發文釋疑，強調「請讓學校回歸 孩子優先的堅持」，也引來民進黨高雄市議員陳致中和時代力量高雄市議員黃捷皆在臉書批評，根本就是護主。

中選會5日發布高雄市第3屆市長韓國瑜罷免公告，罷免公投的投票時間為6月6日上午8時至下午4時。李進勇指出，1823個投開票所原訂5月5日前要設置完成，但目前僅有1313所，對選務進行是很大的困擾。

李進勇表示，為避免投票所設置數量不足，造成每所投票人數大增，不利於分散投票人流，影響防疫工作，以及市民投票權益，中選會及高雄市選舉委員會因此啟動公開徵求投票所場地計畫，向民間徵求可作為投票所的場地。

▲▼民進黨團4日臨時會質詢韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

據悉，目前高雄市38個行政區以中，三民區、鳳山區缺口最多，有些學校甚至以防疫為理由拒絕出借場地。其中，高雄市人口最多的兩個行政區就是鳳山區與三民區，在高雄市約277萬的總人口中，鳳山區就佔了約36萬人、三民區則約33萬人，也分別是高雄縣市合併前，在原市區及縣區最多人口的兩個行政區。

對此，高雄市第七選區（鳳山）立委許智傑受訪時表示，屆時舉行投票的投票所越少，每一個投票所將容納與聚集的人潮會更多，對防疫工作上就越可能形成破口，他建議高市府教育局重新發出公文，按照過往案例處理就好。

許智傑認為，不論對罷免案投下贊成或反對，民意代表幫忙人民完成憲法賦予的權利是應該的事，因此會持續與選區內的學校溝通。

▲▼中選會主委李進勇發布高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案罷免公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李進勇張貼高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案公告。（圖／記者屠惠剛攝）

另一名不具名的高雄立委則直言，高雄市教育局的作法不但讓罷韓案的能見度提高，也更加惹起民怨，增加民眾想投票的動力，只會讓大家想把「高雄之恥」的韓國瑜趕出高雄。

另外，民進黨立委劉世芳、李昆澤、邱議瑩、許智傑、趙天麟、時代力量立委邱顯智、台灣基進立委陳柏惟6日上午也將在立法院舉行「罷免案投票，6月6日高雄見」記者會，呼籲高雄市民面對台灣史上第一次直轄市市長罷免案，不論支持或反對，都不該輕易放棄行使權力，呼籲「高雄朋友6月6日去投票」。

其他人也看了這些…

罷韓理由書4048字全文曝光　光復高雄「東西壞了就要修」
中選會嗆「高雄別拿疫情當藉口」　李進勇：9日完成1823個投票所
「罷韓投票所」還差510間！中選會公開徵求場地…須符合這幾點條件

更多熱門新聞…

韓國瑜答辯書全文曝光　開頭引用22字「心經」…列15項市政成績
韓國瑜罷免答辯書抄金剛經…一切攏是假　罷韓團體酸： 心無窒礙就主動請辭
國民黨內部民調曝「80萬市民支持罷韓」　160萬人願意出門投票

ET快訊
「中獎率最高」3星座曝光！大樂透衝上9.2億　命理老師解密了
企鵝妹爆訂婚激似「海格」實況主　大方問：有聞我的內褲嗎
金正恩「動用的是替身」！　名醫曝關鍵「硬證據」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高市府杯葛罷韓投票？投票所還差510間...「人口最多」鳳山、三民區缺最大

台海空戰英雄歐陽漪棻病逝　曾擊落2架解放軍米格機

消防局連年人力不足⋯媒事組卻佔缺　許淑華批：可以這樣玩的嗎？

金正恩「動用的可能是替身」！名醫曝關鍵「硬證據」：但他還活著

被列「痞子民代」罷免名單　呱吉：林盃但哩

北市促錢櫃增加亡者慰問金　假扣押由家屬決定

葉毓蘭批李進勇、陳朝建逆時中　「剁頭，我也不信」

500通電話狂問紓困1萬元　北市區公所6日加派人手、加開櫃檯

市長保衛戰！「市府五月天」加場記者會　目標鎖定：罷韓四君子　

民進黨台南市黨部主委選舉開砲　陳世輝控告潘新傳涉嫌賄選

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

多技能萌賓士張手「開花花」❤　網哭：我們家只會叫我開罐罐...

高市府杯葛罷韓投票？投票所還差510間...「人口最多」鳳山、三民區缺最大

台海空戰英雄歐陽漪棻病逝　曾擊落2架解放軍米格機

消防局連年人力不足⋯媒事組卻佔缺　許淑華批：可以這樣玩的嗎？

金正恩「動用的可能是替身」！名醫曝關鍵「硬證據」：但他還活著

被列「痞子民代」罷免名單　呱吉：林盃但哩

北市促錢櫃增加亡者慰問金　假扣押由家屬決定

葉毓蘭批李進勇、陳朝建逆時中　「剁頭，我也不信」

500通電話狂問紓困1萬元　北市區公所6日加派人手、加開櫃檯

市長保衛戰！「市府五月天」加場記者會　目標鎖定：罷韓四君子　

民進黨台南市黨部主委選舉開砲　陳世輝控告潘新傳涉嫌賄選

通膨不止！伊朗更換新貨幣「土曼」...鈔票面額大砍4個0

4月沒搶到半價的快訂位　龍都酒樓廣式片皮鴨5月打7折

法國「去年12月」就出現新冠肺炎病例　WHO：不意外

王貞治盃／去年季軍高雄市2連敗淘汰　雲林1分勝北市

溫暖台南情！　星展銀行捐贈星展暖心食袋　

中職／觀眾進場影響球員　丘總、餅總看法大不同

余文樂帶Cody「大手拉小手」萌娃沙灘懸空！　甜妻插腰笑虧：放下就不動

台南河樂廣場不能玩水了！抗旱缺水中　5/6起戲水池暫停開放

顏射、吞精可美容？營養師揭「精液完整成份」...爆氣嗆：最好自己先體驗

中職／開放觀眾進場　中信兄弟請出啤酒妹

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

政治熱門新聞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

哪個紓困金適合你？　10個QA快速了解

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

罷韓民調偽裝防疫調查　結果讓藍營嚇壞了

華航印度撤僑專機　乘客登機吐心聲

金正恩「動用的可能是替身」！名醫曝關鍵

快訊／韓國瑜答辯書全文曝光

紓困限制多　蘇貞昌臉書被罵爆！

藍民調曝80萬市民支持罷韓　160萬人願意出門投票

快訊／外交部宣布：第三波口罩國際援助共707萬片

印度返台專機129人抵達　9人咳嗽緊急送採檢

新莊居檢男死在家　1日入境4日還回報正常

印度企業家送家人搭專機赴台 因台灣最安全

更多熱門

相關新聞

葉毓蘭批李進勇逆時中　「剁頭，我也不信」

葉毓蘭批李進勇逆時中　「剁頭，我也不信」

中選會主委李進勇2日赴高雄市參加罷韓投票防疫演練，並在現場公開表示，若國立大學、中央機關借不到，「我這顆頭剁下來給你！」。對此，國民黨立委葉毓蘭5日質疑，「李進勇、陳朝建投名狀的搏命演出，有無違反陳時中指揮官當時的命令？」、「剁頭，我也不信！」。

「偷捐口罩給巴拉圭」他狂酸蔡政府挨罰

「偷捐口罩給巴拉圭」他狂酸蔡政府挨罰

鞋廠股東砸億元買高雄第一豪宅　賣家9年沒住過「還是毛胚屋」

鞋廠股東砸億元買高雄第一豪宅　賣家9年沒住過「還是毛胚屋」

高市府杜不實指控 局處派五月天澄清

高市府杜不實指控 局處派五月天澄清

水情燈號轉黃！高雄7日起夜間減壓供水　

水情燈號轉黃！高雄7日起夜間減壓供水　

關鍵字：

中選會李進勇罷韓韓國瑜高雄許智傑

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面