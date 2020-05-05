獨／青年中學音樂教師陳俊宏音樂慰人心　唯一受邀與全球音樂家合奏

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，Youtube上有1段集結全球音樂家合奏的3分鐘「VIVALDI vs COVID」的影片，其中有1名演奏家是在青年中學兼任音樂老師陳俊宏（53歲），他接受《ETtoday新聞雲》記者電話訪問時談到能接受發起人Alfredo Santoloci共同參與演出，真的是太喜悅了，也希望疫情能盡速退散，回歸到正常生活。

▲薩克斯風音樂家陳俊宏受邀與全球共同合奏，希望用音樂撫慰人心。

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▲薩克斯風音樂家陳俊宏受邀與全球共同合奏，希望用音樂撫慰人心。（圖／陳俊宏提供，以下同）

陳俊宏指出，新冠肺炎疫情義大利最為慘重，Alfredo Santoloci看到他在臉書上po援助口罩「Taiwan can help you」的新聞時，深受感動跟他加臉書好友，Alfredo Santoloci住在義大利羅馬，本身也因為新冠肺炎受到居家隔離，2、3周前接到他的邀請，要以全球演奏家合奏「維瓦第G大調第三號協奏曲」的方式，用音樂撫慰人心，治癒失去親人的傷痛，讓新冠肺炎盡快遠離，便一口答應。

▲「VIVALDI VS COVID」影片可以看到來自各國演奏家的國旗。

影片中可以看到來自全球的音樂家用各自擅長的樂器演奏，中間還穿插空拍影像，片末還可以看到演奏者國家的國旗，其中還可以看到台灣國旗，陳俊宏高興的說，能有這個機會，用他擅長的薩克斯風演奏，感到非常的榮幸，但因為疫情影響不能將所有音樂家集結在一起，只好利用網路將演奏影片傳給Alfredo Santoloci，讓他剪輯製作成「VIVALDI VS COVID」2分55秒的影片，上傳到網路youtube，Alfredo Santoloci還在臉書上寫「如果您在乎音樂支持它 就大力分享吧」。

陳俊宏為留學美國的音樂家，主修薩克斯風，目前在青年中學兼課，也在全台各地授課，幾年前曾被他指導教授過的彰化學生邱宗志說，看到「VIVALDI VS COVID」的影片，老師也在其中，非常感動的說，因為音樂將全世界的心緊緊的串連在一起，真的是太棒了，老師感謝有您，也為台灣做了一場很棒的音樂外交。

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