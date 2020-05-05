11月就染疫？美市長驗出身上有抗體　籲康復者捐血救人

▲梅勒姆呼籲，康復的人可以捐血以救助他人。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國伊利諾伊州（Illinois）聖克萊爾郡（St. Clair）貝爾維爾市（Belleville）市長邁克爾.梅勒姆（Michael Melham）上週看醫生時，要求對方檢查自己的血液內是否存在與新冠肺炎相關的抗體。梅勒姆聲稱，他早就懷疑自己在11月的那場重感冒根本就是新冠肺炎，而在發現自身體內有抗體後，更敦促其他康復的人捐血幫助他人。

據《TAPinto》報導，貝爾貝維市市長梅勒姆上週去看診時，要求醫生檢查自己的血液內是否存在新冠肺炎的相關抗體。他表示，自己雖然知道新冠肺炎的首批案例出現在今年1月，但「我一直懷疑我在11月下旬就感染了新冠肺炎」。

血液的抗體結果出爐後，梅勒姆的檢測居然真的呈現陽性，這讓那名醫生感到十分驚訝。梅勒姆透露，自己在11月21日時身體非常不適，過了幾天後，狀況仍舊沒有好轉，甚至會在夜半中忽然醒來，「就像是上癮的吸毒者」，完全不清楚那是怎麼回事。

當時幫梅勒姆看診的醫師認為，那只是流感，只要好好補充水分並適當休息即可。梅勒姆表示，「我擔心的是，有許多人將新冠病毒的潛在陽性診斷視為嚴重流感，同時沒有意識到自己已有抗體，可以捐血幫助他人」。

梅勒姆得知自己很可能是美國第一批確診的案例後便呼籲，完全康復的人可以捐血，因為這些人身上已經有新冠肺炎的抗體，能夠對抗病毒。同時他也鼓勵所有男性都去體檢，並進行相關檢測，以期未來能有越來越多的捐血者，挽救更多的生命。