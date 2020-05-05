反修例8001人被捕　董建華創「香港再出發大聯盟」強化一國兩制

▲香港再出發大聯盟5月5日成立，共同擔任總召集人的董建華、梁振英都曾任香港特首。（圖／取自人民日報）

記者陳政錄／綜合報導

在反修例抗爭、新冠肺炎疫情的背景下，香港經濟迎來「深度衰退」危機。為此，香港特別行政區前特首、大陸全國政協副主席董建華今天成立「香港再出發大聯盟」，並強調「一國兩制」是名副其實的香港共識，當前要致力解決疫情、經濟、政治三大危機。

值得注意的是，香港特區警務處長鄧炳強同在5日當天，於立法會上公布，從去年6月至今年4月中，「修例風波」已造成共有8001人被捕，1365人被起訴、 566人被控暴動罪。

▲日前香港因限聚令，又爆發抗議事件。（圖／路透社）

與此同時，香港現任特首林鄭月娥也在今天說，香港現在真的要「向前走」，有好多事務等著立法會內務委員會處理，強烈呼籲部分立法會議員回頭是岸。據陸媒報導，林鄭此呼籲是針對在此之前，民主派立法會議員反對現任內委會主席李慧瓊議員執行權利。

在今天的「香港再出發大聯盟」成立大會上，宣布由均曾擔任香港特別行政區特首的董建華、梁振英共同擔任聯盟總召集人，後者還在媒體提問成立是否經中共中央授意時，強調聯盟為非官方機構。

▲香港現任特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）



董建華則說，經歷多個月的修例風波和新冠疫情的雙重衝擊，香港已經面臨非常嚴峻的局面，目前有疫情、經濟、政治三大危機要克服，包括今年首季經濟按年收縮8.9%，首季失業率創9年來新高，以及修例風波持續大半年，讓香港社會支離破碎。

他更批評，暴徒多次公然侮辱國家和民族，反對派部分議員在立法會濫用權力。更令人憂心的是，「外部勢力假借民主人權之名，企圖破壞香港的繁榮穩定」，個別反對派人士去求美國干預香港事務和中國內政，嚴重違反《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，觸碰一國兩制的原則底線。

董建華指出，一國兩制是香港最大的優勢，也是名副其實的香港共識，隨著一帶一路倡議和粵港澳大灣區建設的推進，有信心香港將會迎來無可比擬的發展機遇。

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