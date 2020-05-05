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抗凝治療很重要！醫曝ICU慘狀：新冠肺炎患者手指壞死、發黑

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▲▼義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲新冠肺炎重症患者肢體會出現缺血的狀況。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

北京協和醫院內科學系副主任、援鄂（湖北省）醫療隊隊長嚴曉偉今（5）日表示，支援武漢加護病房時，大多發現有50%至60%的病患出現肢端發涼、變紫，甚至有人手指和腳趾壞死、發黑，實際上是病人肢體缺血的表現，因此「抗凝的治療非常重要」。

綜合陸媒報導，大陸國務院聯防聯控機制5日召開記者會，嚴曉偉指出，當初援助武漢時，有許多重症患者進入加護病房（ICU），儘管沒有特效治療方法，但靠的都是醫護人員的「基本理論、基本知識、基本技能，以及嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態度。」

至於抗凝治療，他回憶道，在協和的武漢ICU，醫護人員查房時發現，大約有50%到60%的病人肢端發涼，而且變成紫色，有些病人的手指和腳趾甚至出現發黑、壞死，「這實際上是病人肢體缺血的一個表現。」

為應對病人肢體缺血的問題，嚴曉偉表示，除了與前線專家討論以外，還和協和後方的血液科專家討論會診，最後認為這是新冠病毒對血管內膜的損傷，以及新冠病毒引起的炎症風暴所造成的高凝的傾向，因此抗凝的治療非常重要。

「後來我們採取了抗凝治療，讓病人的肢端發黑和壞死的情況有了明顯的緩解，在一些非常重的病人身上，我們把抗凝和抗血小板治療聯合，取得了更好的效果。」嚴曉偉說。

▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,義大利。（圖／路透社）

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