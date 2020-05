沒錢吹冷氣！50年內將有20億人活在「極度高溫環境」下

▲研究顯示,未來會有20億人因沒錢開空調,一輩子生活在高溫環境中。(示意圖/達志影像)



文/中央社馬里蘭州肯辛頓4日綜合外電報導

一項新研究顯示,僅僅50年內,就會有20億至35億人口生活在令人難以承受的歷史高溫中,其中大多是無力負擔空調設備的窮人。

研究共同執筆人、荷蘭瓦荷寧罕大學(Wageningen University)生態學者斯海佛(Marten Scheffer)說,人為氣候變遷導致全球年均溫每上升攝氏1度,就會有大約10億人天天生活在沒有降溫設備的高溫環境中。

美聯社報導,有多少人最終將處於這類風險中,取決於降低溫室氣體二氧化碳排放量的程度和世界人口增長的速度。

根據今天發表於美國學術期刊「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究,若以最糟情況設想,約有35億人將生活在極高溫地區,相當於2070年預估人口的1/3。

研究指出,即使較可能發生的情況沒那麼嚴峻,50年內仍將有20億人生活在沒有空調的過熱環境中。

未參與這項研究的康乃爾大學(Cornell University)氣候科學家麥霍華德(Natalie Mahowald)說:「人數龐大且時間緊迫,這就是我們如此擔心的原因。」

麥霍華德和其他科學家認為,這項新研究很有道理,且傳達出人為氣候變遷的緊迫性,與以往研究有所不同。

國際科學家團隊研究發現,6000年來,人類在年均溫攝氏11至15度的「舒適帶」生存與繁衍,我們確實能、且正生活在比這個範圍溫暖或寒冷的環境中,但離這個舒適帶愈遠,生活就愈艱難。

目前約有2000萬人居住在年均溫高於攝氏29度、遠超過舒適帶氣溫的地區。這些地區占地球土地面積不到1%,大多在撒哈拉沙漠附近,其中包括沙烏地阿拉伯回教聖地麥加(Mecca)。

然而研究指出,隨著全球人口日益增加,氣溫節節高升,非洲、亞洲、南美洲和澳洲大範圍地區恐將落入相同溫度範圍。任職中國南京大學的研究主筆徐馳說,超過10億人,甚至高達35億人將受到影響,取決於人類在下半個世紀做出改變氣候的選擇。

斯海佛說,有足夠的錢,「你確實可以在月球上生活」,但這類計畫「對普通人、窮人、全世界的普羅大眾來說都不可行」。

研究共同執筆人、英國艾克斯特大學(University of Exeter)全球系統研究所主任連頓(Tim Lenton)說,像奈及利亞這樣貧困的地方,將無力因應這樣的情況。

