　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林佳龍台南拼觀光經濟　強調1968APP會不斷優化精進

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲說，他與林佳龍的友誼只有患難真情，沒有情緒。（圖／記者林悅翻攝）

▲交通部長林佳龍，強調1968APP會不斷優化精進，與地方一起防疫拼觀光與經濟。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

交通部長林佳龍5日在台南表示，除了做好防疫，也有紓困及進一步振興觀光的措施，對1968 app也會不斷優化精進，讓它的功能更好，林佳龍強調該APP的立意是良善的，這個案本來是做車流加上人潮，開始「景點」的選擇不盡反映事實，所以對於景點，現在中央和地方及各部會、還有單位也會重新去檢討。

林佳龍說，感謝立法通過特別條例跟特別預算，現在正是疫情趨緩逐步要復甦的階段，所以一方面防疫要做好，也能夠逐漸過正常的生活，國人都開始覺得悶久了，想出來走走，怎麼樣做好防疫，讓大家可以安心地外出，交通部負責觀光跟大眾運輸，也跟地方政府密切配合，要做好準備，除了擴大國內旅遊，交通部已經有編列預算，在復甦的階段因為還需要落實做好防疫，交通部觀光局有在規劃防疫旅遊跟安心旅遊，希望藉助觀光業，我們大概有三十萬的大軍來做踩線團，讓防疫措施可以落實的情況之下，一些就是優質的旅行路線可以串連地方的食宿遊購行，這個準備正式要起跑，會配合全國疫情指揮中心的決策，會來做好準備的方案。除在防疫上的配合，下一步就是在觀光旅遊上面，也必須中央跟地方大家一條心，一起來把復甦的工作把它做好。

林佳龍對1968 app外界的意見表示，1968APP會不斷優化精進，讓它的功能更好，一開始其實立意是良善的，是因為在清明連假的時候，中央指揮中心針對一些他們偵測到可能人潮的流動比較顯著的發布國家級警示，也就是所謂的細胞簡訊，但是因為範圍可能比較廣，容易造成比較大的衝擊，所以後來就指定由交通部高公局1968 app來作為資訊平台，這個案本來是做車流加上人潮，開始「點」的選擇不盡反映事實，所以對於景點，現在中央和地方及各部會、還有單位也重新去檢討。

林佳龍說，這些列入所謂的熱點，這個不是警示說不能去，而是提供一個有用的資訊，讓大家可以選擇適合的時間，不要去人擠人，可以安心地去，因為先前可能還有一些細胞簡訊的陰影，難免有一些標籤化或誤會，經過溝通說明，這個資訊平台未來可以提供我們用路人，包括出門去旅遊的人一個有用的參考，其實這些點的選擇是需要中央及地方大家來做討論，把地方政府納入，讓它更周延。另外，它呈現的方式，並不是去做警告或警示，它是提供你要去的時候一個有用的資訊，他相信經過大家的討論，也做了一些修正，它的功能會越來越好，所以交通部的立意是良善的，怎麼把它做得更好，中央跟地方合作，特別是交通部是很重視觀光，所以他在半個月內就來了台南3次，1次去座談有關於紓困的，第2次是深入到烏山頭水庫，去澄清說那邊其實是很空曠，到今天他來到雲嘉南濱海風管處的七股遊客中心參加開幕啟用，也就是要告訴大家，只要我們做好防疫，我們的生活可以正常，大家不要太恐慌，經過這個過程之後，反而更加地認識這個資訊平台，也希望做得更好，大家一起來努力。

黃偉哲也說，因為1968APP本來就是高公局高速公路的車流監測網，所以說是中央疫情指揮中心要求交通部配合把1968優化成這個人流的管制、人流的監測，他覺得經過這段時間的改進，1968APP已經優化了，反正台南市政府現在就是防疫一手拉著陳時中部長，拚觀光一手拉著林佳龍部長，所以防疫順時中，拚觀光一條龍，所以中央跟地方一條龍，基本上把這個觀光給拼起來，所以不管是遊客中心的啟用，也不管是1968APP的優化，其實都是同樣的目的，林佳龍部長上禮拜去烏山頭，這禮拜來七股，已經上山下海來台南很多次了，所以很感謝林佳龍部長對地方拼觀光的努力，其實台南市也是第一個獲得交通部紓困觀光業者講習的縣市之一，所以將來在振興的部分，一定是需要更多立法院，包括交通部的幫忙，可以讓地方的觀光跟經濟振興起來。

「鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 (1.5L+0.6L)」熱銷中

ET快訊
新增3例「出院又復陽」個案！張上淳曝病毒含量風險
74歲嬤每天喝10罐可樂！喝了40年…健檢結果曝光
羅志祥「最新藏身地點」被曝光！　消失12天下落遭出賣
中油被駭後…台塑也抓到資安病毒！員工先全面關機防擴散
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天氣轉熱！魚群也熱到缺氧　南投竹山下坪街尾仔溪魚屍多

林佳龍台南拼觀光經濟　強調1968APP會不斷優化精進

1968APP景點警示爭論　 黃偉哲與林佳龍攜手大和解

南投犯罪被害人保護協會防疫can help　關懷「馨生人」送豬腳

基隆疫情及紓困受理進展　林右昌：盡量維持市民正常生活

天氣好風和日麗　「這邊在漏水」雲林縣政府新聞處成災區

林姿妙免費營養午餐　滿意度達93％供應量能滿足96％

恆春外海捕釣黑鮪魚遭撞沈船　船上8人2傷…海巡馳援百浬攔肇事船

林姿妙營養午餐「升級2.0」　每週1次乳品及2次有機蔬菜

屏東「竹筍4劍客」　賣力推廣甜龍筍展露成果

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

天氣轉熱！魚群也熱到缺氧　南投竹山下坪街尾仔溪魚屍多

林佳龍台南拼觀光經濟　強調1968APP會不斷優化精進

1968APP景點警示爭論　 黃偉哲與林佳龍攜手大和解

南投犯罪被害人保護協會防疫can help　關懷「馨生人」送豬腳

基隆疫情及紓困受理進展　林右昌：盡量維持市民正常生活

天氣好風和日麗　「這邊在漏水」雲林縣政府新聞處成災區

林姿妙免費營養午餐　滿意度達93％供應量能滿足96％

恆春外海捕釣黑鮪魚遭撞沈船　船上8人2傷…海巡馳援百浬攔肇事船

林姿妙營養午餐「升級2.0」　每週1次乳品及2次有機蔬菜

屏東「竹筍4劍客」　賣力推廣甜龍筍展露成果

重返紅土球場訓練開心po影片　喬科維奇恐因違規外出遭罰

英研究：體內缺乏維他命D　較易感染及死於新冠肺炎

Xperia 1 II台灣何時上市？Sony Mobile：預計六月推出

惡質！潮州角頭「米粉」開茶行放高利貸　年息240%害女輕生

連戴口罩3個月！　24歲妹變「關公臉」爆癢痛哭：以後怎麼找男友

沒有國軍負重前行，哪有國民的歲月靜好？

世界和平又改名了！　加入在婚妻姓氏回歸「阿泰斯特」

他提早下班...撞見媽媽「用熨斗燙頭髮」！　貼文藏洋蔥「突破盲點」

美批中俄趁抗疫「在歐搶利益製造分歧」　義大利總理回應了

27歲偶像主播女優停工太閒「約砲粉絲」！　1個月戰3人…不戴保護措施也OK

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

地方熱門新聞

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

疫期報稅在家網路申報　有機會拿大獎

饗賓餐旅堅持四不　蔡英文關心紓困申請

捷運綠線G07桃園站　連續壁工程啟動

不補助老人健保　民眾多付5千元

規模5.9地震晃一下！納骨塔骨灰甕墜落

恆春外海釣魚遭撞沈船　船上8人2傷

輕艇選手訓練場地　彭俊豪提2地點

林姿妙免費營養午餐　滿意度93％供應量滿意度96％

斷4指養大5兒　陳隨意媽媽獲模範母親

東港警「值班台多媒體顯示器」　提升警民互動

林姿妙讓學童飲食更佳營養健康

降雨偏低　台南水情轉黃燈

檢方懷疑台中命案報案人就是犯嫌

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：和林佳龍只有患難真情沒有情緒

黃偉哲：和林佳龍只有患難真情沒有情緒

交通部51連假推出1968App，因列台南警示點近30個，引起台南市長黃偉哲不滿，直言是與「台南有仇嗎？」，交通部長林佳龍5日出席七股遊客中心開幕儀式，2人將同台會面，黃偉哲否認與林佳龍有嫌隙，他說與林佳龍的友誼只有患難真情，沒有情緒，林佳龍兩週內3次訪台南，展現他身為台南女婿有心幫忙拚觀光。

台南柳營梅文魁殺警案二審重判理由曝光

台南柳營梅文魁殺警案二審重判理由曝光

台南資收關懷有400餘人受惠

台南資收關懷有400餘人受惠

台南永康巡守隊獲贈防疫物資感謝

台南永康巡守隊獲贈防疫物資感謝

降雨偏低　台南水情轉黃燈

降雨偏低　台南水情轉黃燈

關鍵字：

林佳龍台南1968優化精進

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面