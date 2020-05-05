林佳龍台南拼觀光經濟　強調1968APP會不斷優化精進

▲交通部長林佳龍，強調1968APP會不斷優化精進，與地方一起防疫拼觀光與經濟。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

交通部長林佳龍5日在台南表示，除了做好防疫，也有紓困及進一步振興觀光的措施，對1968 app也會不斷優化精進，讓它的功能更好，林佳龍強調該APP的立意是良善的，這個案本來是做車流加上人潮，開始「景點」的選擇不盡反映事實，所以對於景點，現在中央和地方及各部會、還有單位也會重新去檢討。

林佳龍說，感謝立法通過特別條例跟特別預算，現在正是疫情趨緩逐步要復甦的階段，所以一方面防疫要做好，也能夠逐漸過正常的生活，國人都開始覺得悶久了，想出來走走，怎麼樣做好防疫，讓大家可以安心地外出，交通部負責觀光跟大眾運輸，也跟地方政府密切配合，要做好準備，除了擴大國內旅遊，交通部已經有編列預算，在復甦的階段因為還需要落實做好防疫，交通部觀光局有在規劃防疫旅遊跟安心旅遊，希望藉助觀光業，我們大概有三十萬的大軍來做踩線團，讓防疫措施可以落實的情況之下，一些就是優質的旅行路線可以串連地方的食宿遊購行，這個準備正式要起跑，會配合全國疫情指揮中心的決策，會來做好準備的方案。除在防疫上的配合，下一步就是在觀光旅遊上面，也必須中央跟地方大家一條心，一起來把復甦的工作把它做好。

林佳龍對1968 app外界的意見表示，1968APP會不斷優化精進，讓它的功能更好，一開始其實立意是良善的，是因為在清明連假的時候，中央指揮中心針對一些他們偵測到可能人潮的流動比較顯著的發布國家級警示，也就是所謂的細胞簡訊，但是因為範圍可能比較廣，容易造成比較大的衝擊，所以後來就指定由交通部高公局1968 app來作為資訊平台，這個案本來是做車流加上人潮，開始「點」的選擇不盡反映事實，所以對於景點，現在中央和地方及各部會、還有單位也重新去檢討。

林佳龍說，這些列入所謂的熱點，這個不是警示說不能去，而是提供一個有用的資訊，讓大家可以選擇適合的時間，不要去人擠人，可以安心地去，因為先前可能還有一些細胞簡訊的陰影，難免有一些標籤化或誤會，經過溝通說明，這個資訊平台未來可以提供我們用路人，包括出門去旅遊的人一個有用的參考，其實這些點的選擇是需要中央及地方大家來做討論，把地方政府納入，讓它更周延。另外，它呈現的方式，並不是去做警告或警示，它是提供你要去的時候一個有用的資訊，他相信經過大家的討論，也做了一些修正，它的功能會越來越好，所以交通部的立意是良善的，怎麼把它做得更好，中央跟地方合作，特別是交通部是很重視觀光，所以他在半個月內就來了台南3次，1次去座談有關於紓困的，第2次是深入到烏山頭水庫，去澄清說那邊其實是很空曠，到今天他來到雲嘉南濱海風管處的七股遊客中心參加開幕啟用，也就是要告訴大家，只要我們做好防疫，我們的生活可以正常，大家不要太恐慌，經過這個過程之後，反而更加地認識這個資訊平台，也希望做得更好，大家一起來努力。

黃偉哲也說，因為1968APP本來就是高公局高速公路的車流監測網，所以說是中央疫情指揮中心要求交通部配合把1968優化成這個人流的管制、人流的監測，他覺得經過這段時間的改進，1968APP已經優化了，反正台南市政府現在就是防疫一手拉著陳時中部長，拚觀光一手拉著林佳龍部長，所以防疫順時中，拚觀光一條龍，所以中央跟地方一條龍，基本上把這個觀光給拼起來，所以不管是遊客中心的啟用，也不管是1968APP的優化，其實都是同樣的目的，林佳龍部長上禮拜去烏山頭，這禮拜來七股，已經上山下海來台南很多次了，所以很感謝林佳龍部長對地方拼觀光的努力，其實台南市也是第一個獲得交通部紓困觀光業者講習的縣市之一，所以將來在振興的部分，一定是需要更多立法院，包括交通部的幫忙，可以讓地方的觀光跟經濟振興起來。

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