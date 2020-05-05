台南永康巡守隊助防疫宣導　中隊長羅詠騰贈防疫物資感謝

▲台南市永康守望相助隊中隊長羅詠騰，頒贈防疫口罩補助經費、消毒酒精等物資，以表達敬意及激勵士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康守望相助隊中隊長羅詠騰，為感謝轄內9處社區巡守隊，積極協助市府進行新冠肺炎防治宣導工作，4日晚上8時，頒贈防疫口罩補助經費、消毒酒精等物資，以表達敬意及激勵士氣。

永康分局分局長呂世明亦特別感謝巡守隊，並利用此機會，邀請永康衛生所護理師周千惠，趁機宣導新冠肺炎防治重要觀念。

羅中隊長表示，今年轄內各社區巡守隊特別辛勞，尤其本次防治肺炎宣導工作，配合永康分局警察同仁前往夜市、市場等人潮群聚處擴大宣導，呼籲商家及民眾共同遵守中央政策，強化防疫相關作為。巡守隊員們積極投入宣導，我們也應保護他們的健康，故本次特別與副中隊長陳添旺、總幹事尤豔玲等幹部，共同捐贈相關物資，當巡守隊後盾，讓他們無後顧之憂。

永康分局長呂世明表示，台南市政府因應新冠肺炎疫情，各項防疫工作超前部署，只要民眾落實戴口罩、量體溫、使用肥皂勤洗手、酒精消毒及保持社交安全距離等規定，相信疫情即將趨緩，不必過度擔憂。並在此呼籲，如在臉書社團、LINE群組等發現涉及疫情之不明訊息，應先向主管機關查證真偽，勿隨意「轉傳」散布，避免觸法，請大家共同防止網路假訊息流傳。

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