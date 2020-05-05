回收物品收購價低迷　台南資收關懷有400餘人受惠

▲台南市今年續辦「資源回收關懷計畫」，已有400餘人受惠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因國際原物料走跌，導致回收物收購價低迷，資源回收個體業者收入減少，台南市2019年起配合環保署執行「資源回收關懷計畫」，個體業者撿拾資收物後即可換取每月最高3500元的補助經費，台南市更讓個體戶拿回收物直接領取現金，成為全國執行成效最佳縣市，今年續辦已有400餘人受惠。

市長黃偉哲表示，常在路上看到個體業者辛苦地撿拾回收物，推著一車回收物到回收商變賣，只為了換取當天晚餐的一個便當，他希望能讓關懷更即時，特別要求環保局開放讓個體業者拿回收物到各區清潔隊，依據計畫規定的單價直接領取現金。

環保局長謝世傑說，今年度受補助戶中，有1位中低收的單親媽媽，獨力扶養4位小孩，受限於需照顧年幼的小孩無法尋找正職的工作，只能靠著社會局的補助維持著家庭，參與環保局「資源回收關懷計畫」後，這位單親媽媽以資源回收物來換取補助款，讓她減輕不少生活負擔；另外其中一位受補住戶（身心礙障資格）表示這個計畫不僅僅能讓他靠自己力量賺取生活費，換回來的不單單只是金錢，還能找回自信，證明自己還是一個有用的人。

環保局表示，地球資源有限需永續使用，資源回收物是可再利用之資源，民眾在分類資源回收物前，可以先簡單清洗乾淨，除了可交付予環保局資收車、村里回收站或各區清潔隊外，亦可給予需要幫忙的資收個體戶，共同為生活環境盡一份心力。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫