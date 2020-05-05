台南梅文魁殺警二審重判無期　三大原因曝：蓄意槍擊、見死不救、只賠10萬

記者林悅／台南報導

台南柳營練歌場殺警案，被控槍殺台南市刑警大隊偵查佐劉三榮的被告梅文魁，被檢方依殺人及違反槍砲罪嫌起訴，梅文魁否認故意殺人，一審判他合併執行有期徒刑19年2月，台南高分院審理後認為梅開槍殺警未予救治任其死亡，犯行目無法紀，5日上午改判梅文魁無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重，本案可上訴。

▲台南柳營殺警案，台南高分院合議庭認為被告梅文魁，開槍殺警目無法紀，且惡性極大重大，重判他無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南高分院判決指出，原判決關於殺人罪部分及所定應執行刑部分，均撤銷。梅文魁犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。其他上訴駁回（非法持有具殺傷力槍枝罪處有期徒刑4年6月及併科罰金，宣告沒收等部分）。撤銷改判所處之刑及上訴駁回所處之刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金新台幣10萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。

法官認，一審判決認被告朝被害人身旁27公分處射擊，這點有誤，應係在被害人右前方約3公尺處，朝被害人右手臂方向射擊1槍，原判決科刑時，未查明被告殺人之動機（動機為不滿其向被害人道歉後仍未獲同意和解，自認遭被害人逼迫，情緒失控，萌生殺人動機），原判決科刑時，未審酌被害人於衝突之前，並無對被告為不正恫嚇；反而係被告自始即持槍談判，談判不成反目，即開槍行兇，開槍後猶持槍抵住被害人頭部咆哮，未予救治，任其傷重惡化，原判決僅判處有期徒刑15年為不當，經一一盤點相關情狀，判處被告無期徒刑，褫奪公權終身。

法官認為，被告曾因多起持槍、傷人案件，遭裁定感訓處分、判處罪刑執行完畢，素行不佳。被告不滿被害人未同意和解，即在多人在場之營業場所，肆無忌憚持槍射殺具員警身分之被害人，目無法紀。被告行兇後，猶持槍對被害人抵頭咆哮威嚇，而後即逃跑未對被害人為任何救護，延誤救治時機，任被害人造成大量血胸、腹血及氣胸（右肺塌陷）死亡，惡性極為重大，被害人死後，家中遺有老父、妻子、未成年子女承受終身之哀痛。被告迄今僅提出10萬元之賠償條件，迄今未為任何賠償，並無修復加害、被害關係之努力。

法官認為，被告非法持有改造手槍罪部分，原判決判處被告有期徒刑4年6月，併科罰金新台幣10萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日，認事用法及量刑均妥當，而駁回此部分之上訴。本案可上訴。

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