　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南梅文魁殺警二審重判無期　三大原因曝：蓄意槍擊、見死不救、只賠10萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南柳營練歌場殺警案，被控槍殺台南市刑警大隊偵查佐劉三榮的被告梅文魁，被檢方依殺人及違反槍砲罪嫌起訴，梅文魁否認故意殺人，一審判他合併執行有期徒刑19年2月，台南高分院審理後認為梅開槍殺警未予救治任其死亡，犯行目無法紀，5日上午改判梅文魁無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重，本案可上訴。

▲台南柳營殺警案，台南高分院合議庭認為被告梅文魁，開槍殺警目無法紀，且惡性極大重大，重判他無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南柳營殺警案，台南高分院合議庭認為被告梅文魁，開槍殺警目無法紀，且惡性極大重大，重判他無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南柳營殺警案被告梅文魁，被台南高分院判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南高分院判決指出，原判決關於殺人罪部分及所定應執行刑部分，均撤銷。梅文魁犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。其他上訴駁回（非法持有具殺傷力槍枝罪處有期徒刑4年6月及併科罰金，宣告沒收等部分）。撤銷改判所處之刑及上訴駁回所處之刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金新台幣10萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。

▲台南柳營殺警案被告梅文魁，被台南高分院判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南柳營殺警案被告梅文魁，被台南高分院判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認，一審判決認被告朝被害人身旁27公分處射擊，這點有誤，應係在被害人右前方約3公尺處，朝被害人右手臂方向射擊1槍，原判決科刑時，未查明被告殺人之動機（動機為不滿其向被害人道歉後仍未獲同意和解，自認遭被害人逼迫，情緒失控，萌生殺人動機），原判決科刑時，未審酌被害人於衝突之前，並無對被告為不正恫嚇；反而係被告自始即持槍談判，談判不成反目，即開槍行兇，開槍後猶持槍抵住被害人頭部咆哮，未予救治，任其傷重惡化，原判決僅判處有期徒刑15年為不當，經一一盤點相關情狀，判處被告無期徒刑，褫奪公權終身。

▲台南柳營殺警案被告梅文魁，被台南高分院判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南柳營殺警案被告梅文魁，被台南高分院判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認為，被告曾因多起持槍、傷人案件，遭裁定感訓處分、判處罪刑執行完畢，素行不佳。被告不滿被害人未同意和解，即在多人在場之營業場所，肆無忌憚持槍射殺具員警身分之被害人，目無法紀。被告行兇後，猶持槍對被害人抵頭咆哮威嚇，而後即逃跑未對被害人為任何救護，延誤救治時機，任被害人造成大量血胸、腹血及氣胸（右肺塌陷）死亡，惡性極為重大，被害人死後，家中遺有老父、妻子、未成年子女承受終身之哀痛。被告迄今僅提出10萬元之賠償條件，迄今未為任何賠償，並無修復加害、被害關係之努力。

▲台南柳營殺警案被告梅文魁，被台南高分院判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認為，被告非法持有改造手槍罪部分，原判決判處被告有期徒刑4年6月，併科罰金新台幣10萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日，認事用法及量刑均妥當，而駁回此部分之上訴。本案可上訴。

「鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 (1.5L+0.6L)」熱銷中

ET快訊
驚悚畫面曝！21歲男被押到迪化街　狂叫：我求你了…仍遭活活打
快訊／錢櫃惡火害命！北市消防局長吳俊鴻請辭
北市國中生遭好麻吉刺傷！昨晚還開心住一起　衝突原因曝光
快訊／苗栗縣長隨扈警　陳屍關西服務區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又有隨機殺人用「精神抗辯」！恐怖房仲18刀猛刺路人　律師申請鑑定

屏東後灣漁船碰撞一船翻8人落海　海巡火速救援並逮到肇事船

驚悚畫面曝！欠債被押到迪化街　21歲男狂叫：我求你了…遭棍棒活活打死　

酒駕肇事被傳「盧小小」　雲林縣議員駁「斷章取義」：以我為戒

快訊／高雄名醫世家遭烈火奪5命　家屬悲痛招魂！未見賴文德身影原因曝

國中生邀同學寄宿...不滿房間被弄亂扭打戳3刀！父母開門見血急報警

名醫賴文德住宅惡火釀5死　讓愛延伸！成立獎學金助弱勢醫學生

快訊／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查！同仁曝前晚跡象

趁放風時他連續伸手抓2獄友「鳥鳥」　他辯稱：只想給個驚喜

「兒時目睹家遭法拍」欠債父罹癌求扶養　兩兒選擇照顧失智母

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

又有隨機殺人用「精神抗辯」！恐怖房仲18刀猛刺路人　律師申請鑑定

屏東後灣漁船碰撞一船翻8人落海　海巡火速救援並逮到肇事船

驚悚畫面曝！欠債被押到迪化街　21歲男狂叫：我求你了…遭棍棒活活打死　

酒駕肇事被傳「盧小小」　雲林縣議員駁「斷章取義」：以我為戒

快訊／高雄名醫世家遭烈火奪5命　家屬悲痛招魂！未見賴文德身影原因曝

國中生邀同學寄宿...不滿房間被弄亂扭打戳3刀！父母開門見血急報警

名醫賴文德住宅惡火釀5死　讓愛延伸！成立獎學金助弱勢醫學生

快訊／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查！同仁曝前晚跡象

趁放風時他連續伸手抓2獄友「鳥鳥」　他辯稱：只想給個驚喜

「兒時目睹家遭法拍」欠債父罹癌求扶養　兩兒選擇照顧失智母

中職／聯盟防疫會議宣布拚8日解禁：爭取1000名觀眾進場

橋本環奈「越來越腫」花絮片曝真實身材！　「每天至少喝2杯啤酒」走鐘原因瘋傳

又有隨機殺人用「精神抗辯」！恐怖房仲18刀猛刺路人　律師申請鑑定

錢櫃惡火害命！北市消防局長吳俊鴻向柯文哲口頭請辭

雲林湖山水庫「僅剩20%」　水情嚴重告急！籲應立即節約用水

屏東後灣漁船碰撞一船翻8人落海　海巡火速救援並逮到肇事船

跟中油一樣遭不明駭客攻擊？　台塑集團：全面檢查中

限量時尚紅手沖壺、復古電烤箱必收！家樂福集點換6日開搶　30點就能免費入手

16歲妹激情滾床！遭繼父撞見「氣炸甩耳光」　竟鼓動19歲男友滅口：不留屍

C.T.O遭傳被羅志祥拖垮恐解散　唱片公司親自回應了

社會熱門新聞

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

獨／北市國中生巷弄內遭砍　傷口深可見骨

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

萬里海灘驚見「露天活春宮」

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

高職妹戀上已婚教官　日本爽玩5天打卡

法院限時繳百萬交保！看守所曝殺警男第一反應

即／梅文魁「1槍擊殺模範警」　二審宣判無期徒刑

他痛罵指揮中心慘遭移送　下場反轉

國民黨敗選內鬥　羅智強怒告前吳敦義小編

快訊／台中住宅爆火警！5人受困頂樓獲救

老公中風！妻查財產揭他「偷吃前女友」21年

更多熱門

相關新聞

殺警判無罪！鑑定醫師該被「出征」？

殺警判無罪！鑑定醫師該被「出征」？

台灣4日新增1例境外移入確診，由於近期確診者都是國外回台，指揮官陳時中提出「謊言鍊」理論，強調若對境外移入更加強管理，只是拉了一條謊言鍊，反而造成個案進入社區。此外，台灣目前已超過20天無本土病例，台大公衛學院也預估至6月底，全球每日新增個案可能小於2500例，是解封最快的時間點。《雲端最前線》5日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、資深媒體人胡孝誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

台南資收關懷有400餘人受惠

台南資收關懷有400餘人受惠

台南永康巡守隊獲贈防疫物資感謝

台南永康巡守隊獲贈防疫物資感謝

降雨偏低　台南水情轉黃燈

降雨偏低　台南水情轉黃燈

梅文魁殺警還硬拗　二審加重改判無期徒刑

梅文魁殺警還硬拗　二審加重改判無期徒刑

關鍵字：

台南柳營梅文魁殺警無期徒刑

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

台灣加入WHO？世衛正面回應了

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

獨／北市國中生巷弄內遭砍　傷口深可見骨

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面