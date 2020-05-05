黃國昌證實接受大同獨董提名　當選將成立調查小組徹查違法陸資

▲大同公司市場派提名黃國昌擔任獨立董事。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

大同公司經營權之爭持續延燒，5日傳出市場派將提名前時代力量立委黃國昌擔任獨立董事。對此，黃國昌5日受訪時證實，若能順利擔任獨董，將會提案成立調查小組，徹查包括有無違法陸資、財報不實與公司治理等問題，釐清社會與股東對大同的所有質疑。

大同集團成立至今超過百年，但近期旗下華映、綠能接連爆出鉅額虧損，引爆財報利空，經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。對此，大同公司將於6月30日召開股東會，傳出黃國昌接受市場派獨董提名。

黃國昌5日上午受訪時證實，自己在卸任公職後開了律師事務所，4月中旬有一名本土企業家邀請他參與大同獨立董事提名，當時聽到這個邀請時十分驚訝。根據黃國昌轉述，這名企業家向他表示，對於大同公司派與市場派兩邊不斷爭執、大同公司治理非常失望，例如市場派涉嫌違法引進陸資、公司派涉及財報不實等。

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌說，有鑒於他過去在立法院問政時，對於大同案的質詢，哪一派有問題就去追查，讓該名企業家認為，希望有一位沒有什麼利害關係的人，能進入大同把這些問題都處理好，扮演獨董應該有的監督制衡角色。

黃國昌表示，他一開始雖然拒絕該名企業家的好意，不過這名企業家卻對他提出質疑，「站在外面高聲批評很容易，高談闊論獨董應有的角色與理想，也不難。但真的有機會要你去參與，你又不要」，讓他思考了一下才點頭答應，但自己有一個不會讓步的前提，就是要做真正的獨立董事，履行法定職責，向所有股東負責。

▲百年老店大同公司。（圖／記者李毓康攝）



黃國昌強調，自己既不是公司派，也不是市場派，如果有機會擔任獨董，將會徹查大同從過去到現在所有的爭議，包括調查疑似違法的陸資在內。黃國昌說，如果大同股東們認為由他來擔任獨董，對大同公司與股東們的權益是好的，那他就會去做獨董該做的事情。

黃國昌也說，若能夠順利當選，他會在審計委員會中提案成立調查小組，與主管機關充分合作，徹查社會與股東對大同公司的所有質疑，例如違法陸資、財報不實與公司治理等部分，至於是否有機會實踐關於獨董的想法，就交由大同全體股東決定。

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