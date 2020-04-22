備戰市長補選？黃國昌遷戶籍到高雄　黃駁斥：沒有變動

圖文／鏡週刊



有「戰神」稱號的時代力量前立委黃國昌將重返政壇？本刊接獲爆料，黃國昌近日已將戶籍由新北市汐止區遷往高雄市苓雅區，此一消息也在高雄政壇悄悄傳開。但黃國昌接受本刊訪問時回應：「本人戶籍沒有變動」。

聽聞黃遷戶籍的高雄政壇人士認為，黃國昌若真有遷戶籍動作，可能與6月罷免高雄市長韓國瑜投票有關，象徵罷免投票過關，黃很可能藉此重返政壇，代表時代力量參選高雄市長。

黃國昌受訪指出：「這樣的不實消息，到底是有心人故意散佈虛偽訊息，還是媒體刻意炒作搬弄，反而值得像《鏡週刊》這樣的媒體追根究底。」

本刊調查，黃國昌與高雄並非沒有淵源，早在2002年至2008年間，他曾在高雄大學法律系任教，且2002年至2006年是專任副教授，2007至2008則是兼任副教授。

黃國昌1月底卸任立委後向外界表示將重返律師崗位，近期鮮少接觸政壇，4月20日他曾前往台北地院旁聽前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案開庭，4月7日時力臉書粉絲頁則貼出他響應言論自由日活動的照片。

現行《公職人員選罷法》第15條規定：「有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人。」

因此以罷韓投票為例，若6月6日通過罷免案，最晚要在6月13日前公告，並在9月13日前舉辦市長補選。假設8月中旬舉辦補選，最晚要在4月中旬將戶籍遷到高雄市才具備參選資格。民眾黨立委蔡壁如4月初也證實戶籍已遷到高雄市，但她始終不肯鬆口是否是備戰高雄市長補選。

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