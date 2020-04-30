Office 2010服務終止剩6個月　微軟：屆時將不提供安全更新

▲Office 2010服務將於10月13日結束，微軟建議用戶盡快升級。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

繼Windows 7之後，微軟宣布Office 2010將於2020年10月13日終止支援服務，一旦終止支援後，企業將不再接受到微軟提供的安全性更新服務和線上支援等多項服務協助，若繼續使用，將可能暴露於高風險的資安環境中。

因此，微軟建議企業應提前部署、升級採用 以AI人工智慧為引擎的Microsoft 365 整合性企業服務，優化現代化工作環境，把握實踐數位轉型的最佳時機。此外，Windows 10最新更新（版本2004），也將於今年五月正式發布。

微軟指出，Office 2010支援服務將於2020年10月13日終止， Office 2010應用程式仍然可繼續運作，但將不會再接收到微軟提供的安全更新、修補程式等延伸安全性更新服務，倘若企業持續使用，更是將企業資安暴露在嚴重且可能有害的高風險、不安全環境威脅中。

倘若服務終止後仍繼續使用，微軟將不再為Office 2010用戶提供報告或發現的弱點技術支援、錯誤修正或安全性修正，且不再提供可協助保護Office 2010用戶電腦不受病毒、間諜軟體和其他惡意軟體威脅的安全性更新服務。

另外，微軟未來也將不再提供Office 2010用戶大部分的線上協助內容，用戶將不再獲得電話或對談提供技術支援，不再收到 Microsoft Update提供的Office 2010軟體更新，更無法再從Microsoft網站下載Office 2010。