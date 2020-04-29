微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

▲微軟Surface系列產品不支援Thunderbolt 3輸出。（圖／微軟提供）

記者王曉敏／綜合報導

Thunderbolt 3的連接方式，不僅速度卓越且用途多元，不過微軟Surface系列產品卻不支援Thunderbolt 3輸出，對此，根據知名爆料人士Walking Cat日前於推特上曝光的影片內容可以推測得知，微軟不採用Thunderbolt 3介面是出於安全考量。

Walking Cat日前於推特發布了一支Surface工程網路演討會的影片，一名微軟員工在影片中說道：「Surface設備沒有Thunderbolt，為什麼呢？因為那是個直接記憶體存取（Direct Memory Access, DMA）連接埠。」

Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y — WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020

這意味著，若有心人士準備了一個可插入DMA連接埠的隨身碟，即可在不破解操作系統和處理器的情況下，直接透過Thunderbolt連接埠存取設備內存。該工程師表示，「目前，我們不認為Thunderbolt可以提供設備真正需要的安全性。」

據科技網站《The Verge》查證，Walking Cat釋出的影片內容是真實的，且影片中負責講述的微軟工程師是一名位於荷蘭的Surface技術專家，已於微軟任職逾10年。在長達一個小時的報告中，也講述了其他與安全相關的問題，如Surface設備將RAM記憶體都焊死在了主機板上。

他在影片中講道，「如果記憶體能夠升級，有心人士即可輕鬆地利用液態氮凍結記憶體，將其取出並放入特定的讀取器中...接著就可存取所有記憶體上的資料。」這也是為什麼，出於安全理由，Surface設備上的記憶體皆無進行物理升級的原因，「我們要確保記憶體不會遭篡改。」

事實上，Thunderbolt介面在聯想、戴爾及惠普等品牌的商務筆電上已行之有年，但Surface卻始終是個例外，微軟甚至在Windows 10中內建了對Thunderbolt 3的核心保護機制。