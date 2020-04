微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

▲微軟Surface系列產品不支援Thunderbolt 3輸出。(圖/微軟提供)

記者王曉敏/綜合報導

Thunderbolt 3的連接方式,不僅速度卓越且用途多元,不過微軟Surface系列產品卻不支援Thunderbolt 3輸出,對此,根據知名爆料人士Walking Cat日前於推特上曝光的影片內容可以推測得知,微軟不採用Thunderbolt 3介面是出於安全考量。

Walking Cat日前於推特發布了一支Surface工程網路演討會的影片,一名微軟員工在影片中說道:「Surface設備沒有Thunderbolt,為什麼呢?因為那是個直接記憶體存取(Direct Memory Access, DMA)連接埠。」

Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y