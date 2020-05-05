激情交纏到一半門開了..按摩妹瞬間拔出！秒蹲地撿衣　他褲子都來不及穿

▲花花與阿傑交易到一半，就遭到警方破門。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿傑」（化名）日前到一間養生館，與按摩妹「花花」（化名）進行全套性交易，但兩人才剛做到一半，就遭到警方臨檢，當時阿傑的褲子還沒穿上就遭到警方查獲。此外，當時兼職擔任櫃台的男子「阿生」（化名）也因此遭到起訴，但法官審理後認為，並無證據顯示阿生對於兩人的性交易之情，因此判他無罪。

判決指出，阿傑於庭上證稱，「先前曾經到該間養生館，由花花為我進行半套性交易，而之後我2度到該養生館，並指明要花花幫忙按摩，按了約半小時後，我詢問上次做半套，這次可不可以做全套，她就點頭，並約定1000元做性交易，按摩費用1300則是結束後再拿給阿生。」

花花幫阿傑戴上保險套後，隨即與阿傑展開性交易，但兩人才剛做到一半，突然房間燈光便亮，花花見狀後則高喊，「有臨檢，快穿褲子」，之後便跳起來蹲在按摩床前穿衣物，但警方進入查緝時，阿傑也根本來不及將褲子穿上。

對此，當天的櫃檯人員阿生，也因此遭到檢方起訴，但法官審理後認為，阿生僅為代班人員，該館的合法按摩收入，與阿生並無直接關係，阿生應無為增加該館合法按摩收入而犯案的動機，因此難認他有讓和營利、圖利他人之意，因此判他無罪。

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