辣妹藏身套房... 論壇公告：「油壓按摩+全套」一次4000！警搜出346個保險套

▲阿花與應召集團媒介阿桃賣淫。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名女子「阿花」（化名）與應召集團成員，媒介另名女子「阿桃」（化名）以一次4000元的價格進行性交易，其中2000元的報酬由阿桃自得、500元為阿花所得，餘下的1500元則由應召集團所得。對此，桃園地院審理後，依法判阿花2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，該應召集團在論壇上攬客後，由阿花通知阿桃到花蓮某間套房，以一次4000元的價格，與不特定男客從事性交易，而其交易內容則是替男客進行油壓按摩、口交、最後再替男客戴上保險套，進行全套性交易。完事之後則由阿桃留存其中2000元，其餘的則匯款給阿花，而阿花再從中抽取500元、其餘的1500元則歸應召集團所有。

警方在論壇上看到該集團的攬客廣告後，隨即佯裝男客與該集團聯繫，等到實際與阿桃碰面之後，立即表明警方身分，並於現場查扣346個保險套。對此，阿花對於犯行坦承不諱，而法官審理後，依犯圖利容留性交罪，處以有期徒刑2月。

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