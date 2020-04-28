按摩師剛捏完腳…人妻突全身狂抖、僵硬「逐漸窒息」　命危送醫搶救！

▲人妻按摩後病危。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

按摩惹禍！湖南省長沙市一位人妻日前打算放鬆一下，前往一家按摩中心做SPA。沒想到，剛剛爽按完，她突然全身抽搐、痙攣，生命垂危被送往醫院急救。目前，雖然已經沒有生命危險，但直到今天還不能自如活動。她事後回憶，這種感覺出現在按摩師給她捏了腳之後。

據《湖南都市頻道》報導，事發地為當地芙蓉南路奧特萊斯的愛上瑞卡一站式變美健康管理中心，21日下午5點左右，彭姓人妻原本是去店裡剪頭髮，經不住店員的鼓吹，體驗了全身按摩。沒想到，按摩剛結束就出現了意外。

隨後，彭女被直接送進搶救室，到第二天上午才轉危為安。綜合檢查資料以及觀察結果，醫生判斷，她很可能是突發「過度換氣症候群」。

長沙市中心醫院急診科醫生袁鋒表示，過度換氣症候群很多情況下是由環境或者情緒改變而誘發，「身體或者心理受到刺激，都可以帶發這種疾病，比如嚴重的創傷引起的疼痛，一樣的可以引起這種抽搐、呼吸困難，出現這方面的症狀。」

彭女表示，自己是經常做保養的人，從來沒發生過這樣的情況。丈夫氣憤表示，將對涉事中心提出賠償要求，「我老婆健康走進去，結果出來就要搶救，誰可以接受！」

對此，店裡的負責人說，當班的按摩師目前沒有上班，具體情況並不了解。不過，他表示，將先去向彭女道歉，賠償問題雙方再繼續協商。

醫生提醒，經過前段時間的長期居家生活，人們的身體和心理都有可能跟過去不太一樣，在沒有調整回以往生活節奏的情況下，暫時不要過度刺激自己。

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