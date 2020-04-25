捷運站前等紅燈...她「腿突然濕濕的」！轉身見這幕嚇傻：露出一顆頭頭

▲阿正在捷運站前，將精液噴射到小花的褲子上。（圖／資料照）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿正」（化名）日前在捷運站前的人行道，以外套作為遮掩，在大庭廣眾下自慰，而直到快射精之際，就將精液噴射到前方女子的褲子上，接著轉身就跑，行徑相當誇張。對此，台北地院審理後，依法判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，一名女子「小花」（化名）日前在某捷運站前的人行道，等待紅燈準備穿越馬路，未料當時阿正確鬼鬼祟祟地在其後面，以外套作為遮擋，開始用手自慰，直到快射精時，就突然將外套拿開，將生殖器裸露出來，並將精液噴到小花身上。

小花供稱，「當時阿正突然貼過來靠得很近，一轉頭就發現他用右手進行自慰，而之後我感覺到我的腳濕濕的，我才驚覺該男子射精在我的牛仔褲上」、「他射精的瞬間外套沒有遮住他的生殖器，我回頭看的時候，印象中有看到龜頭前段露出一部分。」

對此，阿正對於將精液噴灑到小花身上一事坦承不諱，但矢口否認自己有妨害風化的犯行，並辯稱，「我將外套披在前面，就是故意要遮住生殖器，我非常注意，左邊還有用包包擋住，周圍幾公尺可視範圍沒有路人看到我的行為，我主觀上沒有想讓大家看到我的生殖器，是很不小心才被被害人看到...」。

對此，法官認為，阿正不顧公共場所他人之感受的猥褻行為，已對被害人造成心理創傷，所為甚屬不該，且犯後於警詢時仍飾詞狡辯，本不宜輕縱之，但考量他已與被害者達成調解，因此依意圖供人觀賞，公然猥褻之行為，判他有期徒刑3月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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