高職妹戀上已婚教官！日本爽玩5天打卡：好棒～　「撒嬌小可愛」FB高調狂曬床照

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▲▼搭飛機,機艙,機場。（圖／取自Pixabay）

▲阿宏與小雨出國親密同遊。（圖／示意圖，無關本案／取自Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名曾在某間高職擔任教官的已婚男子「阿宏」（化名）跟高職女「小雨」（化名）發展出不倫戀，兩人不僅高調在臉書示愛，還曾經一同到日本親密同遊，讓正宮氣得提告求償。對此，法官審理後判阿宏、小雨應連帶賠償40萬元。

判決指出，阿宏曾在高雄某間高職擔任教官，但他卻與該間高職的女學生小雨，發展出不倫戀，兩人多次親密在臉書高調示愛，不僅張貼出親密同床、接吻、擁抱的照片，還時常用文字放閃「撒嬌小可愛」、「全世界你最好看」、「我愛你」、「情侶穿搭」、「千言萬語都說不清我多愛你，千變萬化也改不了你的疼惜，請繼續照顧我，保護我，愛我，晚安」。

兩人甚至還一同到日本親密同遊5天，過程中也更是高調放閃、紀錄旅程，甚至還在臉書直言，「蜜月旅行」。兩人誇張的行徑讓臉書好友感到相當傻眼，忍不住出言勸阻，沒想到兩人不僅不聽勸，繼續高調放閃。對此，阿宏於庭上辯稱，跟妻子感情已經變淡，且妻子常因瑣事斤斤計較，也拒絕與他行房，出軌的錯並非自己造成，且他並沒有與小雨發生關係，沒有損害到元配的權益。

對此，法官認為，阿宏尚未與妻子離婚，卻與小雨親密同遊日本，且兩人還時常在臉書高調示愛，甚至還將臉書關係改為與小雨穩定交往，因此判兩人應連帶賠償40萬元，而由於小雨未成年，所以其監護人須負起連帶責任。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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