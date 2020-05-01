半夜站濱海大道全裸露鳥+自摸　噁男落網認壓力過大...判拘30天

▲伸港鄉露鳥全裸男向警方坦承一切都是壓力過大。（圖／翻攝自Facebook／和美小鎮）

記者唐詠絮／彰化報導

2019年11月間，臉書社團《和美小鎮》網友PO出1張男子站在伸港鄉濱海大道旁「全身光溜溜挺著大肚腩還露出小鳥手叉腰」的圖片，引發網友議論紛紛，警方這名男子逮捕後，他坦承一切，都是因為壓力過大所造成，但也因為他的不當行為，被依妨害風化送移送，網友也說「有病就要看醫生啦」。

到底這位溜鳥俠為何會半夜不睡覺，光著身子在大馬路旁走來走去，PO文一出引發網友討論，「這天氣小鳥不冷嗎」更有網友直指，「在和美交流道下去走堤岸道路往全興方向，在路還沒拓寬前半夜就看過好多次了」，甚至還有網友揪團要去看看這名露鳥俠到底是何人，甚至要問問他為何不穿衣服。

依據彰化地檢起訴書指出，這名男子分別於2019年11月18日凌晨0時15分及12月22日晚間7時15分，在伸港鄉濱海路上全身裸露並自慰，被警方循線查獲。今年3月27日被彰化地院依犯公然猥褻罪，共2罪，應執行拘役30日，可易科罰金。

法官審酌該名露鳥男子為公然撫摸生殖器為猥褻行為，使見聞者心生厭惡不快，且破壞社會善良風俗，所為實屬不該，兼衡男子因壓力大及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。

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