社區竟然有凶狠老虎出沒！　10警全副武裝+直升機到場才發現誤會大了

▲警察接到報案，社區裡竟然有老虎出沒。（圖／翻攝自twitter／Martha）

記者李振慧／綜合報導

英國肯特郡社區裡竟然有民眾發現老虎，警方接到報案後不敢大意，派了10名武裝警察前往現場搜尋野獸，最後卻發現那是藝術家所做的大型裝置作品。烏龍事件讓藝術家笑稱，作品以前只會嚇到路過的狗，沒想到這次驚動到的竟然是警察。

肯特郡警方近來接獲報案，便派遣武裝部隊還有一台直升機前往位於七橡樹(Sevenoaks)附近的Underriver村捕捉老虎，然而到了現場才發現，民眾以為的猛獸竟然是當地藝術家辛普森(Juliet Simpson)製成的逼真雕塑品。辛普森表示，「我接到兒子鄧肯(Duncan)的電話，他告訴我有10名警察往家裡方向衝過來，我趕到現場時還看到上空有一台直升機，天啊」。

以為自己惹上什麼大麻煩的辛普森，發現警察正在觀看她的老虎藝術品，「我主動上前表示，『需要為你介紹這隻老虎嗎？』」，才發現整起事件竟然是烏龍一場。據了解，引起事件的老虎是她20幾年前用樹脂以及鐵絲所創作的作品，「我把它放置在木頭上，看起來就像是該地區的守護者，所以我沒有出售作品，而是讓它成為地標」。

這個老虎藝術品由於所在位置距離公共人行道僅30公尺，多年來雖然常嚇到狗狗，但還是第一次被誤認是真的動物，辛普森開心表示，「警察們也很喜歡這個作品，和我聊了約20分鐘，稱讚它看起來非常逼真」，趣味故事被孫女分享在推特上後，立即吸引許多網友注意並稱讚，還有人想要去當地朝聖。

My Granny is a sculptress. Today 10 armed police and a helicopter were called to her house after walkers reported a tiger in the woods. This is the tiger. pic.twitter.com/Kn21npZPiS — Martha (@marthasimpson__) May 2, 2020

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