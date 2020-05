社區竟然有凶狠老虎出沒！　10警全副武裝+直升機到場才發現誤會大了

▲警察接到報案,社區裡竟然有老虎出沒。(圖/翻攝自twitter/Martha)

記者李振慧/綜合報導

英國肯特郡社區裡竟然有民眾發現老虎,警方接到報案後不敢大意,派了10名武裝警察前往現場搜尋野獸,最後卻發現那是藝術家所做的大型裝置作品。烏龍事件讓藝術家笑稱,作品以前只會嚇到路過的狗,沒想到這次驚動到的竟然是警察。

肯特郡警方近來接獲報案,便派遣武裝部隊還有一台直升機前往位於七橡樹(Sevenoaks)附近的Underriver村捕捉老虎,然而到了現場才發現,民眾以為的猛獸竟然是當地藝術家辛普森(Juliet Simpson)製成的逼真雕塑品。辛普森表示,「我接到兒子鄧肯(Duncan)的電話,他告訴我有10名警察往家裡方向衝過來,我趕到現場時還看到上空有一台直升機,天啊」。

以為自己惹上什麼大麻煩的辛普森,發現警察正在觀看她的老虎藝術品,「我主動上前表示,『需要為你介紹這隻老虎嗎?』」,才發現整起事件竟然是烏龍一場。據了解,引起事件的老虎是她20幾年前用樹脂以及鐵絲所創作的作品,「我把它放置在木頭上,看起來就像是該地區的守護者,所以我沒有出售作品,而是讓它成為地標」。

這個老虎藝術品由於所在位置距離公共人行道僅30公尺,多年來雖然常嚇到狗狗,但還是第一次被誤認是真的動物,辛普森開心表示,「警察們也很喜歡這個作品,和我聊了約20分鐘,稱讚它看起來非常逼真」,趣味故事被孫女分享在推特上後,立即吸引許多網友注意並稱讚,還有人想要去當地朝聖。

My Granny is a sculptress. Today 10 armed police and a helicopter were called to her house after walkers reported a tiger in the woods. This is the tiger. pic.twitter.com/Kn21npZPiS