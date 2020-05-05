東港警增設「值班台多媒體顯示器」　提升警民互動與宣導功能

▲屏東縣東港警分局裝設了「值班台多媒體顯示器」，大幅提昇警民互動功能 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局長劉清俊日前尋求社會資源的協助，經地方善心人士提供善款採購了10部「值班台多媒體顯示器」，已分別安裝於所屬各單位值班台，不只讓前往洽公及報案的民眾可立即了解值班服務員警姓名，更可播放各項宣導影片，提升宣導功能。

▲▼值班台多媒體顯示器。

各警察單位的分（駐）派出所「值班台」，是民眾進入洽公或報案時第一接觸的設備，大部分值班台設置均以壓克力板製作值班人員名牌；東港警分局增設「值班台多媒體顯示器」現代感薄型設計，無違和感地融入值班台環境與設計中，並內建所屬員警姓名及相片，讓民眾進入時就可立即知道服務員警的姓名。

另為使影像顯示版面功能發揮最大化，也建置現正處於防疫時期的各項防疫宣導，民眾在值班台因等待案件處理時，可看看宣導影片，大幅提升警察與民眾間的互動，讓近日前往洽公及報案的民眾均表示感受到警察機關真的與以前大不同了，對東警用心服務，更加有感。

分局長劉清俊表示，先前到一家醫院看診等候時發覺每一個診間均設置「多媒體顯示器」，不只可以清楚的知道醫師、護理師，也看到螢幕上各種宣導影片，引發如果值班台也可建置「多媒體顯示器」，讓民眾進入後可直接了解到服務的員警，又可加入各項預防犯罪的宣導，增加與警察的互動，提升服務的品質與功能，感謝「善心人士」的支持，讓東警服務大大提昇。

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